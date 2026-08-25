Un grupo de 25 personas en Tailandia denuncia ante la Policía una red de engaños en línea que ha defraudado más de 131.000 euros mediante la venta de ediciones exclusivas de este juego de coleccionismo

Un grupo de 25 personas ha acudido a la División de Represión de Delitos Económicos de Bangkok, en Tailandia, para denunciar una estafa en la compraventa de cartas de Pokémon que supera los 5 millones de baht, una cifra equivalente a unos 131.089 euros. Según ha informado el medio Malay Mail, las víctimas contactaron con un vendedor que operaba bajo el nombre de «Sr. Mor», cuyo paradero e identidad real se desconocen en la actualidad. Entre los perjudicados por esta operativa fraudulenta figura un menor de 11 años que llegó a desembolsar más de un millón de baht —más de 26.000 euros— por la adquisición de un único ejemplar de este coleccionable.

El mercado de las cartas de Pokémon se ha consolidado en los últimos años como un negocio al alza, en el que las ediciones más exclusivas alcanzan precios de venta que pueden situarse en cientos de miles de euros. Esta elevada valoración ha propiciado la aparición de dinámicas fraudulentas orientadas a explotar el interés de compradores y coleccionistas en el entorno digital.

Según se detalla en la denuncia presentada ante las autoridades de Bangkok, el método empleado por el sospechoso seguía un patrón idéntico en cada caso. En una primera fase, el vendedor se ganaba la confianza de las víctimas mediante la entrega de productos auténticos y de carácter exclusivo. Una vez afianzada la relación comercial, el «Sr. Mor» incentivaba a los clientes a realizar transacciones de un importe progresivamente mayor.

Tras recibir los pagos de las compras de mayor valor, el comerciante dejaba de enviar la mercancía solicitada. Ante las reclamaciones de los compradores, el vendedor justificaba la demora mediante diversas excusas, argumentando contratiempos vinculados a trámites con las aduanas, el pago de impuestos u otros problemas derivados de los procesos de importación. Con el paso del tiempo y el incremento de los plazos de espera, el defraudador procedió al cierre de la cuenta de Facebook desde la que gestionaba la tienda virtual y cesó todo contacto con los afectados.

Entre las 25 personas que han presentado formalmente su caso ante las autoridades figuran dos menores de edad, de 15 y 11 años. Este último envió más de un millón de baht por una sola carta de Pokémon. Asimismo, consta la denuncia de un joven de 23 años que perdió 640.000 baht a través de múltiples compras. Las víctimas señalan que la cifra total de afectados por esta red de ventas podría ser superior a la contabilizada en un primer momento.

En el ámbito judicial y policial, el abogado Tankhun Jitt-itsara, especialista en la investigación de delitos de esta naturaleza, trabaja junto a las autoridades de Tailandia con el fin de rastrear al estafador, localizar su paradero e identificar su filiación real. Por su parte, Chatchanapong Kaewthong, organizador de eventos vinculados a los juegos de cartas coleccionables, ha hecho un llamamiento a los compradores para que extremen la precaución y actúen con cautela al realizar transacciones con vendedores a través de plataformas en línea.