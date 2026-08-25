La Comisión Europea (CE) ha calificado de «cuestión prioritaria» la evaluación de la solicitud presentada formalmente por el Gobierno de España para recibir ayuda financiera de emergencia, con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta.

Así lo ha confirmado este martes el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en rueda de prensa:

«Ayer recibimos la solicitud formal de las autoridades competentes para que se preste ayuda de emergencia con el fin de hacer frente a la situación migratoria en Ceuta. (…) Ahora trabajaremos para realizar una evaluación rápida y tomar una decisión con la mayor celeridad posible».

Refuerzo de fronteras y atención a menores

La solicitud enviada por el Ejecutivo español contempla partidas destinadas a:

Refuerzo de la protección fronteriza e infraestructuras vinculadas a la seguridad.

e infraestructuras vinculadas a la seguridad. Capacidad de acogida adecuada, garantizando la asistencia indispensable a los migrantes, con especial foco en los menores no acompañados.

Aunque Lammert evitó precisar plazos o montantes concretos, aseguró que en el Ejecutivo comunitario son «conscientes de la urgencia del asunto».

Mando único y cooperación de agencias europeas

La Comisión Europea acogió «con satisfacción» la creación por parte de España de un mando único coordinado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para articular la respuesta institucional.

Asimismo, la CE recalcó que «la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas aquellas personas que permanecen ilegalmente en Ceuta» y se mostró dispuesta a desplegar mayor apoyo a través de agencias clave como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE.

Controles temporales Italia-España

En relación con los controles aleatorios en las fronteras aéreas y marítimas entre Italia y España, la Comisión confirmó que se mantiene en estrecha comunicación con ambos países y recordó que estas medidas mantienen un carácter temporal previsto, en principio, hasta principios de septiembre.