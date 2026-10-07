La Policía Local escoltó de urgencia el vehículo de la víctima hasta el centro sanitario mientras la Policía Nacional asume la investigación por un ataque derivado de desavenencias vecinales previas.

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CEUTA — Un residente de la barriada ceutí del Postigo ha ingresado de urgencia en el Hospital Universitario de Ceuta a primera hora de este miércoles tras sufrir una agresión con arma blanca a manos de otro individuo en las inmediaciones de su domicilio. La víctima presenta tres heridas por arma blanca localizadas en las piernas, el estómago y el costado, infligidas durante un ataque en el que intentó defenderse para evitar impactaciones en la zona torácica.

El suceso se desencadenó alrededor de las ocho de la mañana en una zona próxima al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y frente a la playa del Trampolín. El herido fue auxiliado de forma inicial por una patrulla de la Policía Local que se encontraba regulando el tráfico tras un accidente en las inmediaciones de Caballería. Los agentes detectaron un vehículo que circulaba a gran velocidad con las luces de emergencia activadas y procedieron a escoltarlo hasta el área de urgencias del centro hospitalario, donde la víctima ingresó consciente y ensangrentada, acompañada por sus familiares directos.

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Denuncias previas por amenazas y diligencias policiales

Según fuentes policiales, la agresión se enmarca en un conflicto de convivencia en la propia barriada. La víctima había presentado con anterioridad varias denuncias judicializadas contra un vecino por episodios reiterados de amenazas en la zona.

Efectivos de la Jefatura Superior de Policía Nacional se han hecho cargo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, la localización del presunto autor del apuñalamiento y la instrucción de las correspondientes diligencias judiciales.