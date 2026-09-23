Political Watch ha firmado un acuerdo de cooperación académica con la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales de IE University para integrar la innovación democrática, las tecnologías cívicas y los estándares de transparencia y participación en la formación de los futuros profesionales de las políticas públicas.

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El acuerdo establece un marco de colaboración en investigación aplicada y docencia. Su primer hito concreto es la creación de un Laboratorio de Diseño de Políticas Públicas en el Grado en Ciencias Políticas, donde las y los estudiantes trabajarán en equipo sobre retos reales: desde la identificación del problema hasta el desarrollo de propuestas viables.

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La colaboración se extenderá también al Máster en Políticas Públicas, a través de proyectos fin de programa, estudios de caso, concursos y la participación de expertos de Political Watch como ponentes y colaboradores curriculares.

Javier Pérez, director de Political Watch, ha expresado que su objetivo principal es mostrar al alumnado cómo mejorar los sistemas políticos para que estén más conectados con los ciudadanos a los que representan y respondan mejor a sus necesidades.

Enrico Letta, decano de la Escuela y ex Primer Ministro de Italia, ha subrayado el valor de la alianza, destacando que esta colaboración permitirá a los estudiantes adquirir experiencia de primera mano en la promoción de la transparencia y la innovación democrática.