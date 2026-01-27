Una empresa familiar de Elche ha decidido ofrecer lápidas gratuitas a todas las familias afectadas por el trágico accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Adamuz (Córdoba). La iniciativa parte de Mármoles Artísticos FJ Pardo, una compañía con medio siglo de historia en el sector del mármol, ubicada en la partida de El Altet.

Francisco Javier Pardo Martínez, administrador de la empresa y segunda generación familiar, explicó a EFE que la decisión fue tomada tras conocer la magnitud de la tragedia. “Fue mi padre quien lo tuvo claro desde el primer momento para que, dentro de nuestro ámbito, hacer todo lo posible por ayudar”, señaló.

Fundada en 1969, Mármoles Artísticos FJ Pardo ha evolucionado de un taller artesanal a una fábrica integral con 33 empleados, especializada en arte funerario. La empresa maneja todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación y colocación de las lápidas, lo que le permite asumir iniciativas solidarias de gran envergadura.

No es la primera vez que la familia Pardo realiza gestos de este tipo. Ya ayudaron tras la DANA de Valencia, el accidente de Metrovalencia y el incendio de un edificio residencial en la ciudad. Según Pardo Martínez, el ofrecimiento a las familias de Adamuz se realiza con discreción y respeto, a través de ayuntamientos y entidades locales, y busca aliviar al menos en parte la carga económica en un momento tan difícil.

El procedimiento es sencillo: una vez realizado el contacto, la empresa se encarga del asesoramiento, diseño, fabricación y colocación de la lápida en cualquier punto de España, sin coste alguno para las familias.

Con este gesto, Mármoles Artísticos FJ Pardo reafirma su compromiso con la comunidad y su tradición de combinar arte, calidad y solidaridad en momentos de emergencia.