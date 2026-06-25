La selección alemana busca el pleno de victorias en la fase de grupos frente a un combinado sudamericano obligado a ganar para mantener sus opciones de clasificación

Las selecciones de Ecuador y Alemania se enfrentan esta noche en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU) en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro, que comenzará a las 22:00 horas en horario peninsular español, presenta a dos conjuntos con dinámicas y necesidades completamente opuestas en la última fecha de esta instancia del campeonato de la Copa del Mundo.

Alemania, tetracampeona del mundo y dirigida por Julian Nagelsmann, afronta este compromiso sin presión y con el billete hacia las eliminatorias finales plenamente asegurado. Tras las decepciones sufridas en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, donde el combinado germano no consiguió superar la fase de grupos tras haberse proclamado campeón en Brasil 2014, el equipo ha logrado quitarse ese peso de encima. Con la clasificación matemática en el bolsillo y el liderato del grupo amarrado, el objetivo de la ‘Mannschaft’ es firmar un pleno de victorias en esta primera fase.

El camino de Alemania en el torneo comenzó con una goleada por 7-1 ante Curazao en el partido de debut. Posteriormente, el equipo tuvo que esforzarse notablemente para doblegar a Costa de Marfil, en un choque donde Deniz Undav, futbolista suplente que se está erigiendo en la sensación del bloque alemán, consiguió dar la vuelta al marcador en el tiempo de descuento. De lograr el triunfo ante el cuadro ecuatoriano, sería la cuarta ocasión en la historia que Alemania firma un pleno de victorias en la fase de grupos de un Mundial, emulando lo conseguido en las citas de México 1970, Alemania 1974 y Alemania 2006. Para este duelo, Nagelsmann no podrá contar con el lesionado Nico Schlotterbeck y plantea realizar rotaciones masivas en todas las líneas para otorgar minutos a los jugadores menos habituales.

Por su parte, la selección de Ecuador llega a la cita con la obligación imperiosa de ganar para seguir creyendo en sus opciones de acceder a los octavos de final. El combinado sudamericano, que disputa el quinto Mundial de su historia tras completar una destacada fase de clasificación, no ha obtenido los resultados esperados en sus dos primeras comparecencias. La andadura de la ‘Tri’ se inició con una derrota ante Costa de Marfil merced a un gol encajado en el minuto 90, lo que supuso romper una racha de casi dos años sin perder ningún encuentro. En el segundo partido, el conjunto ecuatoriano no pudo pasar del empate 0-0 frente a Curazao, donde se topó con el guardameta Eloy Room, quien impidió cualquier anotación en su portería.

Con un único punto en la clasificación del Grupo E, la situación para Ecuador es compleja. Una victoria ante Alemania situaría al equipo con cuatro puntos; en ese escenario, si Costa de Marfil no vence a Curazao, las probabilidades de avanzar a las eliminatorias como una de las ocho mejores terceras de los 12 grupos serían elevadas. Por el contrario, un empate o una derrota ante la escuadra germana supondría la eliminación virtual del torneo para el combinado entrenado por Sebastián Beccacece.

El partido entre Ecuador y Alemania se podrá seguir en directo por televisión de forma gratuita a través de La 1 de RTVE esta noche a partir de las 22:00 horas (hora peninsular). Asimismo, el encuentro estará disponible en streaming y online a través de la plataforma oficial RTVE Play.