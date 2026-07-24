MADRID, 23 de julio de 2026 — Tras más de tres meses de sesiones en la Audiencia Nacional, el juicio por el caso Kitchen —el operativo ilegal para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometida para el partido— ha entrado en su recta final. En los alegatos finales de las defensas, las estrategias de la antigua cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy se han alineado. Lo que en el inicio de la instrucción se perfilaba como un choque frontal entre altos cargos se ha transformado en un pacto tácito de no agresión coordinado para solicitar la absolución generalizada.

De la confrontación al «frente común»

El desarrollo de los alegatos de los principales acusados revela cómo encajan las piezas de la estrategia defensiva:

Alineación entre ministro y ‘número dos’: El exministro Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han cerrado filas. Martínez ha evitado hacer sangre con los polémicos mensajes de texto (SMS) que él mismo aportó al inicio de la causa y que comprometían directamente al exministro, dejando vía libre para que la defensa de Fernández Díaz mantenga que esos mensajes «nunca existieron» o que son falsos.

El exministro Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han cerrado filas. Martínez ha evitado hacer sangre con los polémicos mensajes de texto (SMS) que él mismo aportó al inicio de la causa y que comprometían directamente al exministro, dejando vía libre para que la defensa de Fernández Díaz mantenga que esos mensajes «nunca existieron» o que son falsos. Giro narrativo: Ambos letrados han insistido en definir el operativo sobre Bárcenas como «una operación de inteligencia lícita» encaminada a localizar fondos ocultos del extesorero, rechazando de pleno la tesis del Ministerio Fiscal de que se tratara de una trama parapolicial financiada con fondos reservados.

Ambos letrados han insistido en definir el operativo sobre Bárcenas como «una operación de inteligencia lícita» encaminada a localizar fondos ocultos del extesorero, rechazando de pleno la tesis del Ministerio Fiscal de que se tratara de una trama parapolicial financiada con fondos reservados. Defensa por responsabilidad del cargo: El letrado del exministro ha denunciado que se intenta imponer a su cliente una «responsabilidad penal objetiva» únicamente por el puesto institucional que ocupaba al frente de Interior, desligándolo de la ejecución operativa sobre el terreno.

La sombra sobre Dolores de Cospedal

En la exposición de los informes finales, las defensas también han buscado desviar la atención hacia la vertiente política del partido:

Referencias a la exsecretaria general del PP: La defensa de Fernández Díaz ha reprochado que la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quedara fuera del juicio —tras archivarse la causa contra ella en la fase de instrucción—, recordando las «múltiples referencias» a su persona que figuran en las agendas incautadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Visto para sentencia a finales de julio

Con el turno de intervención de las defensas concluyendo esta semana, el tribunal prevé dar por vista para sentencia la causa antes de que finalice el mes de julio. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 15 años de prisión para Fernández Díaz al considerarlo el ejecutor y controlador supremo de la trama de espionaje a través de sus subordinados.