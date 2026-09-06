El Valencia CF y el FC Barcelona miden sus fuerzas este domingo, 6 de septiembre, en el estadio de Mestalla en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El choque, programado para las 16:15 horas, enfrenta a dos conjuntos que afrontan la cita en dinámicas deportivas completamente opuestas.

La cuarta fecha del calendario de LaLiga EA Sports depara uno de los grandes duelos del fútbol español sobre el césped de Mestalla. El Valencia CF recibe la visita del FC Barcelona en un compromiso de alta exigencia donde los puntos en juego cobran un valor sustancial para los objetivos de ambas entidades en este arranque de la temporada 2026-27.

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El equipo che atraviesa un tramo complejo de la competición, inmerso en un bache de rendimiento y sensaciones futbolísticas que ha sembrado dudas en el entorno del club. Bajo las órdenes de Carlos Corberán, el banquillo valencianista busca una reacción inmediata que le permita sumar un triunfo de prestigio ante su público y encauzar el rumbo en la clasificación general. Por su parte, la plantilla barcelonista desembarca en tierras valencianas luciendo la condición de actual defensor del título liguero, lo que acentúa la dificultad del desafío para los locales.

El choque guarda además un matiz de relevancia histórica para el escenario del encuentro. La cita de este domingo 6 de septiembre significará la última ocasión en la que el FC Barcelona visite el histórico campo de Mestalla en partido oficial, previa a la inauguración y traslado del club blanquinegro a su nuevo feudo, cuyo estreno está proyectado para el próximo año.

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Horario y escenario del partido entre el Valencia y el FC Barcelona

LaLiga ha confirmado de manera oficial los detalles organizativos de este enfrentamiento de la jornada 4. El balón comenzará a rodar en el feudo che a las 16:15 horas (horario peninsular español) del domingo 6 de septiembre. Se espera una notable afluencia de público en las gradas de Mestalla para presenciar la despedida del conjunto catalán de este recinto deportivo.

Dónde ver el Valencia CF vs FC Barcelona por televisión y en directo

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo por televisión dentro del territorio español podrán hacerlo a través de la plataforma de pago Movistar+. La retransmisión del choque entre el Valencia CF y el FC Barcelona se ofrecerá en exclusiva mediante el canal M+ LaLiga, dial habilitado por el operador para la difusión de los partidos de la Primera División nacional.