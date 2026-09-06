Domingo 6 de septiembre de 2026: Sevilla alcanza 39°C de máxima, Bilbao registra una probabilidad de lluvia del 65% y Ceuta queda en 26°C. Los datos proceden de la información municipal pública de AEMET por capital.

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Norte peninsular

Bilbao: máxima 37°C, mínima 20°C. Nuboso con lluvia escasa, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 65%.

A Coruña: máxima 25°C, mínima 19°C, Muy nuboso con viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. Cielo cargado, pero bajo riesgo de precipitación.

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Centro peninsular

Madrid (centro peninsular): máxima 36°C, mínima 24°C. Intervalos nubosos, viento del S a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 25%.

Zaragoza: máxima 38°C, mínima 24°C. Predominan Nubes altas, viento del SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, por lo que se espera tiempo seco en la capital aragonesa.

Sur peninsular

Sevilla: máxima 39°C, mínima 23°C. Despejado, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Ceuta: máxima 26°C, mínima 21°C. Poco nuboso, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Mediterráneo

Barcelona: máxima 32°C, mínima 25°C, Poco nuboso y viento del SE a 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

València: máxima 35°C, mínima 22°C. Nubes altas, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Predominarán cielos relativamente abiertos con nubes altas.

Islas Baleares

Palma: máxima 35°C, mínima 20°C, Nubes altas y viento del SO a 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

Temperaturas elevadas: es recomendable evitar exposición prolongada al sol en las horas centrales si se realizan actividades al aire libre.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 28°C, mínima 24°C, Muy nuboso. Viento del N a 35 km/h y probabilidad de lluvia del 20%.

Con viento marcado y nubosidad, conviene revisar la evolución local antes de planes en zonas expuestas al viento.

Recomendaciones

Calor intenso: interior y sur con máximas de 39°C (Sevilla) y 38°C (Zaragoza): hidratarse y reducir la exposición durante las horas centrales.

interior y sur con máximas de (Sevilla) y (Zaragoza): hidratarse y reducir la exposición durante las horas centrales. Lluvias puntuales en el norte: en Bilbao, probabilidad de lluvia del 65% ; lleve paraguas si va a permanecer al aire libre.

en Bilbao, probabilidad de lluvia del ; lleve paraguas si va a permanecer al aire libre. Viento en Canarias: rachas del orden de 35 km/h en Las Palmas de Gran Canaria: asegurar objetos sueltos en balcones y playas.

Siga las actualizaciones de AEMET para la evolución horaria y los avisos locales.

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