Domingo 6 de septiembre de 2026: Sevilla alcanza 39°C de máxima, Bilbao registra una probabilidad de lluvia del 65% y Ceuta queda en 26°C. Los datos proceden de la información municipal pública de AEMET por capital.
Lee tambien: Los servicios de seguridad vigilan una convocatoria difundida en redes para “liberar” Ceuta y Melilla el 20 de septiembre
Norte peninsular
Bilbao: máxima 37°C, mínima 20°C. Nuboso con lluvia escasa, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 65%.
A Coruña: máxima 25°C, mínima 19°C, Muy nuboso con viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. Cielo cargado, pero bajo riesgo de precipitación.
Lee tambien: Jorge Rey y la AEMET prevén un radical cambio de tiempo en septiembre
Centro peninsular
Madrid (centro peninsular): máxima 36°C, mínima 24°C. Intervalos nubosos, viento del S a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 25%.
Zaragoza: máxima 38°C, mínima 24°C. Predominan Nubes altas, viento del SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, por lo que se espera tiempo seco en la capital aragonesa.
Sur peninsular
Sevilla: máxima 39°C, mínima 23°C. Despejado, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
Ceuta: máxima 26°C, mínima 21°C. Poco nuboso, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
Mediterráneo
Barcelona: máxima 32°C, mínima 25°C, Poco nuboso y viento del SE a 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%).
València: máxima 35°C, mínima 22°C. Nubes altas, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Predominarán cielos relativamente abiertos con nubes altas.
Islas Baleares
Palma: máxima 35°C, mínima 20°C, Nubes altas y viento del SO a 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%).
Temperaturas elevadas: es recomendable evitar exposición prolongada al sol en las horas centrales si se realizan actividades al aire libre.
Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria: máxima 28°C, mínima 24°C, Muy nuboso. Viento del N a 35 km/h y probabilidad de lluvia del 20%.
Con viento marcado y nubosidad, conviene revisar la evolución local antes de planes en zonas expuestas al viento.
Recomendaciones
- Calor intenso: interior y sur con máximas de 39°C (Sevilla) y 38°C (Zaragoza): hidratarse y reducir la exposición durante las horas centrales.
- Lluvias puntuales en el norte: en Bilbao, probabilidad de lluvia del 65%; lleve paraguas si va a permanecer al aire libre.
- Viento en Canarias: rachas del orden de 35 km/h en Las Palmas de Gran Canaria: asegurar objetos sueltos en balcones y playas.
Siga las actualizaciones de AEMET para la evolución horaria y los avisos locales.