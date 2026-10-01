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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha expresado su satisfacción por la confirmación de la visita oficial a nuestra ciudad de Sus Majestades los Reyes de España.

Este encuentro es un evento significativo que refuerza los vínculos entre la Monarquía y la Ciudad Autónoma, además de ser una oportunidad para destacar nuestra cultura e historia.

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La fecha y detalles específicos de la visita aún están por determinar, pero se espera que la llegada de los Reyes genere un gran interés entre la ciudadanía y refuerce los lazos con la Península.