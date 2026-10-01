Lee tambien: Juan Vivas recibe el premio al altruismo en Madrid

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este jueves, 1 de octubre, en el Palacio de San Telmo al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

Este encuentro tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre la Junta de Andalucía y la Ciudad Autónoma de Ceuta en diversas áreas de interés común.

Lee tambien: Ceuta y Granada estrechan lazos: Juan Vivas recibe a la alcaldesa Marifrán Carazo para avanzar en su hermanamiento

La reunión resalta la importancia de las relaciones institucionales para el desarrollo de ambas regiones del país.