El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este jueves que «Andalucía no va a soltar la mano de Ceuta» en un encuentro que tuvo lugar en el Palacio de San Telmo con el presidente ceutí, Juan Vivas. Moreno destacó la dedicación de Vivas en la defensa de la ciudad autónoma, remarcando su compromiso con los ceutíes.

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Durante su intervención ante los medios, Moreno afirmó que la Junta va a respaldar a Ceuta en todas sus necesidades, recordando que la comunidad andaluza se considera la «casa» de todos los habitantes de la ciudad. La relación entre ambas entidades se ha intensificado en las últimas semanas, dada la situación que atraviesa Ceuta debido a la crisis migratoria.

Moreno resaltó que no se olvidará del sufrimiento que enfrentan los ceutíes, aludiendo a la «invasión y al drama humanitario» provocado por la llegada masiva de personas que asaltan la frontera de España. Dijo que es responsabilidad de Andalucía recordar esta situación y promover acciones que beneficien a la ciudad autónoma.

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El presidente andaluz también anunció una serie de medidas de apoyo para facilitar la recuperación social y económica de Ceuta, asegurando que la ciudad ocupa un lugar importante en la agenda institucional de Andalucía. «Estamos aquí para que sepan que no están solos», afirmó.

Entre las propuestas, se contempla la creación de conexiones marítimas entre Ceuta y Málaga, así como campañas de promoción turística conjunta, una reducción del 25% en el billete del ferry y el desarrollo de proyectos culturales y deportivos para fortalecer la colaboración.

Finalmente, Moreno subrayó la importancia de conectar a Ceuta con el resto de Andalucía mediante el aprovechamiento de recursos e instituciones, incluyendo la colaboración con la Universidad de Granada, para fomentar el desarrollo local y la innovación.