La protesta por la situación de la vivienda en España cumple su quinta noche consecutiva en la Puerta del Sol de Madrid. Durante las últimas horas, la movilización ha continuado su desarrollo frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, cuya fachada fue iluminada previamente con la bandera de Ceuta en señal de apoyo institucional a la ciudad autónoma. Poco después de esta iluminación, manifestantes acampados en la plaza proyectaron en la propia fachada del edificio una imagen de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el lema «Ayuso y Almeida, iros a la mierda», dirigido a los dos representantes madrileños.

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🇪🇸 La Comunidad de Madrid ilumina la Real Casa de Correos con la bandera de Ceuta y su escudo cuando se cumplen dos meses de la invasión.



👉 El Gobierno regional ha trasladado desde el primer momento un mensaje de solidaridad y respaldo a los ceutíes ante la grave situación que… pic.twitter.com/mqwTRHVKuV — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 30, 2026

La acampada, que comenzó el pasado sábado tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen Abascal, ha registrado un crecimiento constante desde sus primeras horas. En la madrugada de esta quinta jornada han continuado llegando nuevos grupos de personas provistos de tiendas de campaña para sumarse al campamento. Los participantes buscan trasladar la protesta a un nivel superior dentro del debate social y político, sin descartar la posibilidad de convocar una huelga general que incluya otras reivindicaciones sociales.

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Con el paso de los días, el espacio de la Puerta del Sol ha evolucionado hacia un asentamiento con mayor nivel de organización interna. La acampada, que se inició de forma improvisada, cuenta actualmente con una distribución delimitada que incluye calles, espacios propios, puntos de reparto de comida, zonas de reunión y asambleas. Asimismo, superada la medianoche, se han establecido turnos de vigilancia en las entradas al perímetro central para gestionar el acceso de las personas que acuden a pernoctar en la plaza.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso anuncia que la Comunidad de Madrid va a pedir este jueves medidas cautelarísimas para la “inmediata disolución de la ocupación ilegal” de la Puerta del Sol.



👉 El Gobierno regional considera que la concentración y la acampada permanente “están… pic.twitter.com/osaL9lZuU8 — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 1, 2026

En el ámbito institucional, la presión sobre el campamento se mantiene. La intención de los manifestantes es resistir ante la posición ejercida por el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno autonómico. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha otorgado un plazo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que ordene el desalojo de la Puerta del Sol, advirtiendo de que recurrirá a la vía judicial si la medida no se efectúa. Dicho plazo concluye durante la jornada de hoy.