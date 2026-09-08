El SMC reclama planificación inmediata a las administraciones ante el posible aumento de enfermedades respiratorias entre los migrantes que permanecen a la intemperie.

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El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha emitido una advertencia este martes sobre el impacto sanitario que provocará el descenso de las temperaturas y la entrada del otoño en la ciudad autónoma. La organización alerta de que la presencia de personas alojadas en asentamientos improvisados o durmiendo en la vía pública —tras la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio— puede derivar en un aumento de patologías que ponga a prueba la capacidad asistencial local si no se adoptan medidas preventivas con antelación.

Desde el colectivo médico señalan que, tras seis semanas de avisos sobre las consecuencias de la crisis, parte de los escenarios que planteaban se han convertido en la práctica diaria de las consultas. En este sentido, los profesionales ya observan un incremento de casos de amigdalitis, sinusitis y procesos catarrales, cuadros que prevén que empeoren con la futura circulación de virus estacionales como la gripe, el COVID-19 o los rinovirus.

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Presión añadida y llamadas a la prevención

A esta vulnerabilidad climática se suma la tensión que ya registran los servicios de urgencias. Según detalla el sindicato, en las últimas jornadas los sanitarios han atendido traslados al Hospital Universitario de Ceuta derivados de incidentes violentos en las calles, incluyendo heridos por arma blanca y traumatismos causados por enfrentamientos.

Para evitar el colapso en las consultas y en los servicios de Urgencias durante los próximos meses, el SMC exige a las administraciones competentes la adopción de medidas inmediatas:

Suministro de material: Garantizar el stock y distribución de material de protección para el personal.

Garantizar el stock y distribución de material de protección para el personal. Refuerzo de personal: Aumentar los recursos humanos y materiales en los centros de salud y urgencias.

Aumentar los recursos humanos y materiales en los centros de salud y urgencias. Campañas de vacunación: Planificar de forma anticipada la vacunación contra la gripe y otras enfermedades respiratorias para los grupos de riesgo.

Desde la organización insisten en que sus reclamaciones buscan prevenir problemas previsibles antes de que se trasladen de forma masiva al sistema sanitario. «Queremos que se actúe ahora para que aquello sobre lo que estamos advirtiendo no llegue a producirse», concluye el comunicado del sindicato.