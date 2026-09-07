El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha exigido en Madrid que tanto España como Europa asuman el control de la frontera ceutí. Esta petición surge tras los recientes acontecimientos que han planteado serios interrogantes sobre la seguridad y la gestión de la frontera.

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Vivas considera que lo sucedido representa una «crisis existencial» para Ceuta, una situación que, según él, debe ser abordada con urgencia por las autoridades estatales y europeas. La llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha evidenciado la necesidad de medidas más efectivas.

En sus declaraciones, el presidente ha subrayado la importancia de garantizar una gestión eficaz de la frontera para prevenir situaciones similares en el futuro. Además, ha exigido que aquellos migrantes que entraron de forma irregular durante ese periodo sean devueltos a Marruecos.

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Ceuta, por su ubicación geográfica, es un punto crítico en la ruta migratoria hacia Europa. La presión sobre la frontera ha aumentado en los últimos meses, lo que plantea retos adicionales para la gestión del flujo migratorio y la seguridad local.

Vivas ha instado a que se establezcan protocolos claros y eficientes que garanticen la integridad de la frontera y la seguridad de los ciudadanos ceutíes. La situación actual requiere una respuesta coordinada y solidaria entre las instituciones españolas y europeas.

La comunidad de Ceuta espera que este llamado a la acción no caiga en saco roto y que se adopten medidas concretas para hacer frente a esta problemática que afecta a la región y a sus habitantes.