El Gobierno de Ceuta ha manifestado su disconformidad ante la orden firmada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que autoriza la creación de un campamento para mil inmigrantes en el puerto de la ciudad. Esta decisión ha sido calificada como un «error grave» por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, quien destacó que siempre apoyará las reivindicaciones sociales de los vecinos.

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Las recientes ocurrencias de inmigrantes en avalancha a finales de julio han llevado al Gobierno de la Nación a tomar esta medida después de que los vecinos se opusieran a disponer de espacios para la acogida y contención. Según el Gobierno local, los informes existentes desaconsejan la ubicación del campamento cerca de empresas que podrían sufrir sabotajes, provocando problemas severos en el suministro eléctrico y en las operaciones del puerto.

La urgencia del Gobierno central en buscar soluciones para la gestión de los inmigrantes ha generado críticas. Desde la Ciudad se resalta que la prioridad debe ser la devolución de estas personas que han entrado desde Marruecos, como un paso necesario para recuperar la normalidad en Ceuta.

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La orden ministerial abre la posibilidad de utilizar 16.000 metros cuadrados de dominio público en la ampliación de Poniente, con un periodo de uso hasta el 31 de diciembre. La propuesta incluye no solo la instalación de carpas, sino también áreas de descanso y servicios de atención e intervención social, buscando una gestión adecuada de la crisis humanitaria.

Además, en la resolución se solicita el refuerzo de seguridad por parte del Ministerio del Interior para prevenir incidentes. Se considera que la ocupación temporal puede incrementar los riesgos de seguridad, pero el ministerio insiste en que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección del puerto y su normal funcionamiento.

Por otro lado, el puerto ha notificado que este campamento es incompatible con la operativa regular del área, sin embargo, el Gobierno central ha ordenado que los trabajos estén completos en un tiempo récord, resaltando la urgencia de la situación y la necesidad de dar respuesta a los retos que enfrenta Ceuta en materia de inmigración.