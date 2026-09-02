El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado hoy al Gobierno de la Nación una respuesta inmediata para facilitar la rápida tramitación de los expedientes de devolución de las personas que entraron irregularmente en la ciudad los días 30 y 31 de julio.

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Vivas ha estado acompañado en esta comparecencia por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha expresado su apoyo a esta solicitud del Gobierno de Ceuta, destacando la importancia de abordar esta situación de manera efectiva y urgente.

La reclamación se produce en un contexto en el que se requieren medidas rápidas y contundentes para gestionar adecuadamente los flujos migratorios y mantener el orden en la frontera ceutí.

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