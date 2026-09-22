CEUTA.— El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha sugerido este martes la existencia de «razones ocultas e inconfesables» para explicar la actuación del Ejecutivo central ante la crisis fronteriza registrada los días 30 y 31 de julio, calificando la postura del Gobierno de España de «incomprensible e inaceptable».

Lee tambien: Vivas y Feijóo responden a Rego: “Activemos los mecanismos necesarios” para retornar a los menores

En una entrevista concedida a Antena 3, el dirigente autonómico ha cuestionado la falta de firmeza de Moncloa hacia las autoridades marroquíes durante y después de los episodios de tensión en la línea divisoria. Vivas ha reiterado que el episodio vivido en la frontera trasciende el ámbito humanitario: «Siempre hemos dicho que Marruecos estaba detrás de lo que había ocurrido y que esto no era una crisis migratoria, que era una vulneración de la integridad territorial de España con fines políticos», ha afirmado.

Asimismo, el presidente ceutí ha alertado sobre la presión asistencial y demográfica que soporta actualmente la ciudad autónoma, estimando que todavía permanecen en el territorio «entre 10.000 y 15.000 personas» procedentes de las entradas masivas de finales de julio. Vivas ha criticado la ineficacia de los mecanismos de repatriación acordados con Marruecos tras transcurrir más de 50 días desde lo que ha catalogado como una «invasión», señalando que no se ha registrado «ningún avance significativo en la devolución de las personas que entraron».

Lee tambien: Feijóo internacionaliza la crisis de Ceuta con Manfred Weber y blindaje total a Juan Vivas: «A Vivas hay que darle las gracias»