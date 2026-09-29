En una publicación reciente, Vox Ceuta ha resaltado la importancia de fortalecer la frontera. Según el partido, las invasiones ocurridas en 2021 y 2026 evidencian la urgencia de actuar.

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Redondo Pacheco, en declaraciones a @periodistadigit, ha advertido que Marruecos podría repetir estas acciones si no se toman medidas efectivas pronto.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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