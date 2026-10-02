La semana pasada, Juan Bravo visitó Ceuta, una ocasión que permitió abordar temas clave para la ciudad.

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Durante su estancia, Bravo defendió la recuperación de la normalidad y el refuerzo de la seguridad en la frontera. También mantuvo encuentros con la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, la CECE y diversas empresas para conocer sus necesidades y propuestas.

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