Según Redondo Pacheco, los responsables de permitir un asentamiento en el Trampolín han causado un daño ecológico que tardará años en repararse. Afirma que el lugar debió perimetrarse y vigilarse tras su desalojo en agosto.

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Pacheco señala que el Gobierno de Ceuta tenía la competencia para actuar y no lo hizo, permitiendo que el asentamiento se consolidara nuevamente. También responsabiliza a Sánchez y a Vivas por la situación, destacando la contaminación y el riesgo sanitario actuales.

Publicación original de @redondo_pacheco: ver en redes sociales.

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