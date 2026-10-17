La cuenta oficial de Vox Ceuta ha compartido un mensaje originalmente publicado por @vox_es en el que se invita a los seguidores a ver un hilo de debate entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez. En el mensaje, se anima a los usuarios a opinar sobre quién consideran que es el ganador del debate.

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El post original da acceso a un hilo completo sobre el intercambio entre ambos líderes y promueve la interacción de los seguidores en torno a este acontecimiento político.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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