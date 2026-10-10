Vox Ceuta ha compartido un mensaje de Santi Abascal en el que el líder critica a Pedro Sánchez, calificándolo de «candidato de Marruecos» para las elecciones del 29-N.

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Abascal respalda su afirmación mencionando un video donde el ministro de Justicia de Marruecos pide a los marroquíes residentes en España que voten al PSOE. Estas declaraciones han generado polémica, especialmente dada la posición de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

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Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.

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