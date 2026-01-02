La actriz de 64 años anuncia la remisión total del tumor tras finalizar su tratamiento de quimioterapia y emociona a sus compañeros de profesión.

Antonia San Juan ha comenzado el año 2026 con el mensaje más esperado y vital de su carrera personal: la superación definitiva de su enfermedad. Tras un 2025 marcado por la resistencia y la lucha contra un cáncer que la alejó de los focos, la carismática intérprete ha confirmado a través de sus redes sociales que los resultados médicos son inmejorables.

Visiblemente emocionada y aún con el apósito de la vía tras su última sesión de quimioterapia, San Juan compartió la noticia con sus seguidores: «Me han dicho que el tumor ya ha remitido, no tengo metástasis y ya estoy curada». La actriz no ocultó su alivio tras meses de incertidumbre, mostrándose «emocionada y contenta» por la determinación con la que ha afrontado el proceso más exigente de su vida.

Una reflexión sobre el impacto emocional

En su reaparición en Instagram, la actriz de La que se avecina no solo habló de su estado físico, sino que profundizó en las secuelas emocionales de la enfermedad. «Cuando uno llora lo hace porque cree que no se lo merece», reflexionó, dejando ver la vulnerabilidad que acompaña a este tipo de diagnósticos inesperados.

A pesar de la euforia por la curación, San Juan se muestra realista sobre la etapa que comienza ahora: la recuperación física y emocional para adaptarse a su «vida nueva». Aunque admite sentir cierta incertidumbre sobre este proceso, ha dejado clara su intención de retomar su actividad profesional en cuanto su cuerpo se lo permita, respetando siempre los tiempos de descanso necesarios.

Ola de cariño en el mundo de la cultura

La noticia ha provocado una inmediata reacción de alegría entre sus compañeros de profesión, que han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo. Figuras como Cristina Castaño, quien celebró la noticia con un «¡Feliz año 2026!», o Lydia Bosch, que confesó que la noticia le «alegra el corazón», han sido de las primeras en festejar públicamente la recuperación de la actriz canaria.

Antonia San Juan cierra así el capítulo más difícil de su biografía, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza para quienes comienzan este 2026 enfrentándose a retos similares de salud.