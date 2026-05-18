El concurso de Telecinco unifica a sus participantes en Playa Conquista tras 71 días de aventura en una gala marcada por la salida de la concursante, el regreso de Nagore Robles a plató y el liderazgo de Ivonne.

La undécima gala de ‘Supervivientes 2026’ ha alcanzado uno de los hitos más esperados de la presente edición con la llegada de la unificación. Jorge Javier Vázquez dio el pistoletazo de salida a una noche clave en la que las dos playas se unieron en una sola, denominada «Playa Conquista», tras 71 días de aventura en Honduras. Sin embargo, este acontecimiento se vio precedido por una eliminación de gran impacto. Aratz, Alvar y Almudena se encontraban en la cuerda floja, jugándose la permanencia en el concurso justo antes de que se formalizara la unión de los grupos. La velada también estuvo marcada por el regreso a España de Nagore Robles, quien compareció en el plató de Telecinco visiblemente afectada por su reciente expulsión.

Una expulsión resuelta por un estrecho margen de votos

El presentador del formato calificó el proceso de eliminación como el más doloroso de toda la edición debido al perfil de los nominados. Los tres robinsones en peligro se colocaron bajo la plataforma de salvación para conocer el veredicto del público. Alvar, nieto de De la Quadra-Salcedo, fue el primer salvado de la noche al concentrar el 41’6% de los apoyos de la audiencia. Tras esta primera resolución, el reality de Telecinco procedió a reabrir las líneas de votación de forma inmediata para dirimir el duelo definitivo entre Aratz y Almudena. Ambos participantes manifestaron sus razones para continuar: él subrayó los objetivos que aún le quedaban por cumplir en la isla, mientras que ella destacó su evolución personal y su capacidad de superación a lo largo del programa.

Pasada la una de la madrugada, Jorge Javier Vázquez anunció el cierre definitivo de las votaciones, confirmando que se trataba de la decisión más reñida de la temporada, con un resultado final de 50’3% frente a un 49’7% de los sufragios. Momentos antes de desvelarse el nombre del expulsado, Almudena se dirigió a Borja para expresarle su agradecimiento por el apoyo recibido durante una etapa compleja de su vida. Finalmente, el conductor del espacio comunicó que el público había optado por salvar a Aratz, provocando el desconcierto de Almudena, quien inicialmente cuestionó si la noticia era real. La Palapa reaccionó con muestras de emoción y lágrimas por parte de compañeros como Claudia y la pareja de la expulsada. Durante la despedida conducida por María Lamela, Almudena asumió la eliminación y se derrumbó antes de abandonar el recinto, momento en el que Borja se acercó para despedirse de ella de forma definitiva.

El balance de Nagore Robles tras su regreso al plató

La noche también acogió la entrada en los estudios de Telecinco de Nagore Robles, quien se mostró afectada tras perderse el tramo final del concurso. Al analizar las causas de su eliminación frente a Aratz, a quien describió como un gran superviviente avalado por haber sido líder en seis ocasiones, la exconcursante señaló que su incorporación un mes más tarde al desarrollo del programa había supuesto un factor determinante en su contra. Robles manifestó su frustración por concluir su andadura justo cuando comenzaba la fase unificada de la edición y reconoció haber llorado de forma reiterada durante el trayecto de vuelta en avión, aunque calificó la estancia en Honduras como la experiencia más impresionante de su vida.

Ivonne se corona primera líder de Playa Conquista y se configuran las nominaciones

Con la unificación de los concursantes ya ejecutada en Playa Conquista, el grupo se enfrentó a la primera prueba de liderazgo en la nueva localización de la isla. Ivonne se alzó con la victoria en el juego, convirtiéndose en la primera líder oficial de esta etapa unificada y celebrando el triunfo con los integrantes del programa. La posterior ronda de nominaciones en el nuevo entorno concluyó con Aratz, Alvar y Claudia como los nominados designados por el voto mayoritario del grupo. En último lugar, Ivonne hizo uso de su condición de líder para incorporar a Gerard a la lista definitiva de nominados de la semana.