El Ayuntamiento defiende la labor altruista de la comisión de fiestas y se desvincula de la gestión de la lotería para rebajar la tensión en el municipio.

El Ayuntamiento de Villamanín ha roto su silencio ante el grave conflicto vecinal generado tras el sorteo de la Lotería de Navidad. El origen de la polémica radica en la venta, por parte de la comisión de fiestas, de un número de participaciones superior al de los décimos realmente adquiridos del número agraciado con el Gordo. Ante el malestar social, el Consistorio ha emitido un comunicado oficial haciendo un llamamiento urgente a la «prudencia y al rigor».

El equipo de gobierno local ha pedido evitar la difusión de informaciones y opiniones que «están lejos de contribuir a una solución». Según el Ayuntamiento, este tipo de comentarios solo logran «incrementar la tensión y crear expectativas jurídicas que no se ajustan a la realidad legal», complicando un escenario ya de por sí delicado para la convivencia del pueblo.

Defensa de los jóvenes de la comisión

Uno de los puntos clave del comunicado es la defensa cerrada de los jóvenes que integran la comisión gestora. El Consistorio ha recordado que estos vecinos desarrollan su labor de manera «altruista y en beneficio del conjunto del pueblo», subrayando que su trayectoria siempre ha sido valorada positivamente tanto por los residentes como por los foráneos.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que es necesario tener en cuenta esta voluntad de servicio desinteresado en el contexto actual, intentando proteger a los organizadores de los ataques recibidos tras el error en la emisión de las papeletas.

Aclaración de responsabilidades

Para evitar confusiones sobre la implicación institucional, el Consistorio ha aclarado de forma tajante que no ha participado en ninguna de las fases del proceso: ni en la gestión, ni en la emisión, ni en la venta o custodia de las participaciones premiadas.

A pesar de esta desvinculación administrativa, el Ayuntamiento ha reiterado su ofrecimiento para colaborar «dentro de sus posibilidades» como mediador. El objetivo es facilitar el diálogo y el entendimiento mutuo entre los afectados y la comisión para superar una situación que ha puesto a prueba la cohesión social del municipio leonés. «Villamanín puede superar esta situación preservando la convivencia que siempre nos ha caracterizado», concluye la nota oficial.