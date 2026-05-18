La undécima entrega de ‘Supervivientes 2026: Conexión Honduras’ lleva al límite a los concursantes tras 72 días de aventura, con duras penitencias capilares y reencuentros familiares a cambio de comida.

El concurso de telerrealidad de Telecinco ha alcanzado un nuevo punto de inflexión en su undécima entrega de ‘Supervivientes 2026: Conexión Honduras’. Después de la unificación y tras comprobar que la convivencia en la isla no está resultando todo lo cómoda que los participantes esperaban, el programa ha celebrado la denominada mesa de las tentaciones. Esta dinámica, calificada como la más extrema que se recuerda debido a la dureza de las nuevas penitencias impuestas, ha situado a los robinsones ante disyuntivas límite tras acumular ya 72 días de aventura en Honduras. La presentadora María Lamela ha sido la encargada de conducir estos ofrecimientos culinarios, que exigían notables sacrificios personales a cambio de comida.

El drástico sacrificio de Claudia Chacón en el día de su cumpleaños

La primera participante en enfrentarse a la mesa de las tentaciones ha sido Claudia Chacón, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños. Inicialmente, la concursante ha recibido un trozo de tarta de chocolate. No obstante, la propuesta de Lamela se ha endurecido al ofrecerle más pastel a cambio de un corte de pelo. Claudia ha aceptado el reto argumentando su deseo de demostrar que la belleza se encuentra en el interior y que no es necesaria la validación externa, además de manifestar el gran apoyo que siente en el concurso. La transformación se ha ejecutado entre lágrimas, dejando su cabello a la altura de las orejas.

La situación ha adquirido mayor gravedad cuando la presentadora le ha planteado una última oferta: recuperar su dotación y obtener una llamada telefónica con su novio para recibir su felicitación de cumpleaños, a cambio de cortarse el pelo al máximo. Ante la dificultad de la propuesta, la decisión final se ha aplazado y se tomará el próximo martes.

El cambio de imagen de Darío y el emotivo reencuentro con su madre

Darío ha sido otro de los grandes protagonistas de la noche al recibir la oferta de su plato favorito, filetes a la trepa, bajo la condición de raparle la mitad de la cabeza. A pesar de manifestar que temía convertirse en el hazmerreír, el concursante ha accedido. Tras verse con un aspecto que él mismo definió como de mitad vikingo, el programa le ha ofrecido más comida a cambio de rapar el resto de la cabeza, una opción que ha preferido antes de mantener el corte asimétrico.

Al degustar los filetes, Darío ha señalado que el sabor era idéntico al de los platos que prepara su madre. En ese momento se ha revelado que ella había viajado hasta Honduras para cocinar el plato, lo que ha desencadenado un emotivo encuentro y un abrazo entre lágrimas entre ambos.

Ivonne Reyes acepta un favorecedor corte de pelo y Alba Paul rompe su promesa

Ivonne Reyes ha entrado en juego al visualizar un plato de arepas. Para conseguirlo, la dirección del programa le ha exigido permanecer a las órdenes de su nominado, Gerard, hasta el próximo jueves. Tras mostrar ciertas dudas, ha aceptado las condiciones. Posteriormente, María Lamela ha aumentado la oferta con más platos de arepas y patatas a cambio de recortar 20 centímetros de su melena. Ivonne ha terminado aceptando entre gritos y lamentos, reconociendo que hacía años que no llevaba el cabello tan corto, aunque el resultado final ha sido calificado como el corte más favorecedor de la velada.

Por su parte, Alba Paul ha llegado a la mesa advirtiendo que había negociado en su hogar que su melena era sagrada. Sin embargo, las sucesivas tentaciones han hecho cambiar su postura. En primera instancia, ha entregado la mitad de su saco a cambio de pollo con patatas. Acto seguido, ha entregado el saco entero —quedándose sin ropa ni chaqueta— por un plato de espaguetis, una determinación de la que se ha arrepentido después. Finalmente, ante la oferta de otro plato de pollo con patatas, ha accedido a cortarse 10 centímetros de pelo y a sumergirse tres minutos en una bañera, pidiendo disculpas públicamente a Dulceida por romper su promesa.

Las renuncias de Aratz y la pérdida del bigote de Alvar Seguí

Aratz se ha mostrado entusiasmado ante un plato de nachos con queso y guacamole, cuyo precio inicial era permanecer enganchado a una bola gigante hasta el jueves, lo que conllevaba estar completamente quieto durante cuatro días. Tras rechazar esta opción, el programa ha contraatacado con un chuletón gigante con patatas a cambio de la mencionada bola y de perder el derecho a jugar el reto de líder. Aratz ha terminado aceptando la propuesta.

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Alvar Seguí también ha reaccionado ante el chuletón de su compañero, pero su tentación particular ha consistido en una ración de lasaña. Para obtenerla, ha debido deshacerse de su bigote, considerado su principal seña de identidad. Alvar ha aceptado el trato y, posteriormente, ha sumado otra ración de patatas y huevos fritos a cambio de cortarse 15 centímetros de cabello. Por el contrario, ha rechazado recuperar su diario debido a la penalización de tener que vestir un taparrabos.

Debido a la falta de tiempo de la emisión, el resto de los concursantes que no habían participado han entrado en la zona de la mesa para observar los drásticos cambios físicos de sus compañeros. Sus respectivas decisiones y tentaciones han quedado pospuestas para la gala del próximo martes.