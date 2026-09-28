La concursante se aseguró la continuidad en el programa de Telecinco tras vencer en la prueba ‘El camino de Nerea’, dejando la expulsión de la semana en manos de la audiencia entre Arkano, Asraf Beno, Ivana Icardi y Yulen Pereira.

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Yola Berrocal ha conseguido librarse de la lista de nominados semanales en ‘Supervivientes All Stars 3’ tras proclamarse vencedora en la fase de salvación emitida este domingo. La participante se impuso a Ivana Icardi en el juego decisivo de la velada, garantizando su permanencia en el espacio de Telecinco una semana más. De este modo, la nómina definitiva de nominados expuestos a la decisión del público para la próxima expulsión queda configurada por Arkano, Asraf Beno, Yulen Pereira e Ivana Icardi.

El desarrollo de la ‘Liga de los nominados’ en Honduras

La jornada de salvación arrancó con la participación de los cinco nominados provisionales —Arkano, Asraf Beno, Ivana Icardi, Yola Berrocal y Yulen Pereira— en la denominada ‘Liga de los nominados’. El grupo debió medirse en primer lugar a la prueba ‘Némesis’, un reto donde el equilibrio resultó determinante para determinar a los finalistas de la noche.

A medida que avanzaba la dinámica, varios concursantes fueron quedando descalificados, siendo Yulen Pereira el último en caer antes de la ronda definitiva. Finalmente, Yola Berrocal e Ivana Icardi lograron las dos posiciones necesarias para disputar entre ellas el acceso directo a la salvación.

‘El camino de Nerea’: la prueba decisiva entre Yola Berrocal e Ivana Icardi

El enfrentamiento final entre ambas concursantes se desarrolló a través del juego ‘El camino de Nerea’, una prueba orientada a medir la capacidad de memoria, la intuición y la agilidad de las participantes. La dinámica exigía a Yola e Ivana realizar un recorrido a ciegas mientras memorizaban una serie de figuras situadas en el extremo opuesto del circuito, con el objetivo posterior de reproducir la estructura de manera correcta y en el menor tiempo posible.

Durante el inicio de la prueba, la igualdad entre ambas competidoras fue constante, registrando avances a un ritmo muy similar según constató la periodista María Lamela desde la ubicación del programa en Honduras. Sin embargo, en el tramo decisivo del juego, Yola Berrocal tomó ventaja en la ejecución, completando la estructura requerida correctamente al primer intento y logrando así la victoria.

Reacciones tras la resolución del duelo de salvación

La consecución del triunfo fue confirmada desde Honduras por María Lamela y celebrada desde el plató por la presentadora Sandra Barneda, quien destacó la velocidad y agilidad mostradas por la vencedora. La resolución fue recibida con entusiasmo por Yola Berrocal, quien exteriorizó su alegría y dedicó el resultado a sus allegados, dejando atrás la situación atravesada durante la gala del pasado jueves, cuando rompió a llorar al expresar su deseo de no abandonar el concurso y su intención de mostrar la versión mediática que ofreció años atrás en programas como ‘Crónicas Marcianas’.

Por su parte, Ivana Icardi finalizó la prueba sin obtener la salvación, mostrándose satisfecha por haber alcanzado la ronda final del juego y felicitando a su compañera por la victoria. Tras este desenlace, Icardi pasa a integrar la lista definitiva de nominados que se someterán al dictamen de los espectadores junto a Arkano, Asraf Beno y Yulen Pereira.