La relación entre ambas concursantes se ha deteriorado tras una discusión originada a primera hora de la mañana por el saludo en el grupo, derivando en un cruce de reproches personales.

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La convivencia en ‘Supervivientes All Stars’ ha registrado un notable incremento de la tensión a raíz del enfrentamiento desencadenado entre Marta Peñate e Ivana Icardi. A pesar de que ambas concursantes mantenían una relación cordial fuera del concurso, la coincidencia en el mismo equipo y la dinámica diaria en Honduras han provocado los primeros roces de entidad, manifestados en una discusión iniciada durante las primeras horas de la jornada a causa del saludo matutino.

El conflicto se desencadenó cuando Ivana Icardi despertó y saludó con la mano a sus compañeras Chiqui y María Jesús. Acto seguido, Marta Peñate se levantó y dio los buenos días al grupo sin obtener respuesta, motivo por el cual se retiró junto a Omar Sánchez —quien también había mantenido desacuerdos previos con la argentina— para abrir un coco. Ante la falta de contestación en un segundo intento por saludar al grupo, Peñate manifestó de forma irónica la necesidad de ser educados, lo que provocó la reacción inmediata de Icardi al considerar que se trataba de una provocación.

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Cruce de reproches y descalificativos durante la mañana

La situación se intensificó rápidamente con la intervención de otros miembros del grupo. Mientras Chiqui acusaba a los compañeros de reproducir las consignas de Peñate, Ivana Icardi reprochó a la concursante que estuviera elevando el tono de voz tanto por la noche como por la mañana. Sin embargo, María Jesús intervino en la conversación para dar la razón a Peñate, lo que derivó en que la argentina la calificase de «falsa y mentirosa».

Marta Peñate, enfrentada con Ivana Icardi y Chiqui tras los primeros días de convivencia en Playa Luna: "Dos contra uno está muy feo" #ConexiónHonduras3 https://t.co/iYjNgoW2BC — Supervivientes (@Supervivientes) September 27, 2026

A partir de ese instante, la discusión subió de tono entre Icardi y Peñate. La participante española tildó a la argentina de «rabalera y ordinaria», añadiendo una alusión sobre la educación recibida por parte de sus respectivas madres. Esta mención familiar provocó el enfado de Icardi, quien replicó atribuyendo la presencia de Peñate en la televisión a esa misma condición.

Aclaración sobre el origen del conflicto en la Palapita

Tras el episodio vivido en la playa y una vez alcanzada una mayor calma, ambas concursantes abordaron lo sucedido en la zona de la Palapita. Marta Peñate confesó su desconcierto ante la actitud de su compañera, asegurando ignorar el motivo del cambio en la relación, dado el trato positivo que mantenían con anterioridad.

Durante este intercambio de impresiones, se descartó que la tirantez tuviera relación con la figura de Adara Molinero —expareja del padre del hijo de Ivana Icardi—, confirmando la propia participante italiana que en la actualidad mantiene una buena relación con ella y dejando entrever que las razones del desencuentro responden a la convivencia directa en la isla.