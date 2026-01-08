El conflicto entre Ucrania y Rusia, que ya ha durado más de 1.400 días, sigue siendo una de las principales preocupaciones en la arena internacional. A medida que la guerra avanza, las expectativas sobre una resolución pacífica se intensifican, especialmente con las recientes declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha expresado su esperanza de que este semestre sea testigo del fin de las hostilidades.

En una reciente visita a Nicosia, Chipre, Zelenski comentó que las negociaciones de paz están alcanzando un nuevo nivel de intensidad y que una presión firme podría allanar el camino hacia la paz. ‘Todos sabemos que las guerras como esta llegan a su fin cuando se agotan las fuentes que las alimentan’, apuntó el líder ucraniano, destacando la importancia de la presión internacional sobre Rusia para detener su agresión.

En el contexto de esta guerra, el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció que permitiría que el proyecto de ley de sanciones a Rusia avanzara en el Congreso. Esta legislación busca sancionar a países que comercian con Rusia, especialmente aquellos que compran petróleo ruso, fortaleciendo así la presión económica sobre el Kremlin y buscando un cambio en su postura respecto a Ucrania.

El senador republicano Lindsey Graham, promotor del proyecto de ley, afirmó que estas sanciones son vitales para frenar la máquina bélica de Vladimir Putin. Trump, que había respaldado el avance de esta propuesta, observa que la presión publicada por el trabajo bipartidista en el Congreso puede ser crucial para impulsar a Rusia hacia un acuerdo de paz con Ucrania.

En el ámbito militar, los recientes ataques rusos han dejado a regiones de Ucrania, como Dnipropetrovsk y Zaporiyia, sin electricidad y agua potable, poniendo de manifiesto los graves efectos del conflicto en la infraestructura civil ucraniana. La energía en estas regiones se ha visto gravemente afectada, lo que añade un desafío humanitario en medio de la guerra que se está librando.

La situación regional es crítica: las aproximaciones de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania han escalado la tensión, lo que ha llevado a los ucranianos a solicitar una mayor asistencia y ayuda internacional para restablecer los servicios básicos dañados de manera continua.

El llamamiento de Zelenski también se encuentra en un momento en que otros líderes mundiales han comenzado a cuestionar nuevamente su papel en el conflicto, en especial ante la posibilidad de que se requieran fuerzas de paz. Enrique Santiago, diputado del partido español Sumar, ha subrayado la importancia del respaldo del Congreso antes de que cualquier decisión sobre el envío de tropas españolas a Ucrania pueda ser considerada, enfatizando que tal medida solo sería aceptable tras un acuerdo de paz consensuado.

Por otro lado, el debate sobre la soberanía en Groenlandia, que involucra comentarios del presidente Trump, también ha resaltado la importancia de la integridad territorial. Zelenski ha insistido en que cada nación debe respetar y proteger la soberanía de otros países en tiempos de conflicto.