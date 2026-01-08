El pronóstico meteorológico para este jueves 8 de enero en la Península y Baleares indica un significativo aumento de las temperaturas. Este ascenso será más pronuncado en el noreste y afectará principalmente a las mínimas. La combinación de este calor ascendente se verá acompañada por vientos fuertes, especialmente en Galicia y a lo largo del Cantábrico, que alcanzarán velocidades intensas en diversas montañas del norte y en algunas áreas del interior de la costa oriental. No se descartan rachas fuertes en el litoral mediterráneo, lo que podría causar algunas sorpresas a los bañistas.

La presencia de un sistema anticiclónico dominará el día, lo que contribuirá a la estabilidad atmosférica en gran parte del país. Aun así, los cielos permanecerán nublados en muchas regiones, a excepción de la costa mediterránea y el sureste peninsular, donde se esperan cielos más despejados o con algunas nubes altas. Sin embargo, la llegada de un frente frío provocará precipitaciones en el noroeste, con Galicia especialmente afectada y donde se podrían registrar los mayores acumulados, en particular en su parte occidental.

En el resto del cuadrante noroeste y en el Cantábrico, no se descartan lluvias débiles. Las imágenes satelitales indican que la cota de nieve en las montañas del norte se situará entre los 1.400 y 1.600 metros, aumentando con el transcurso de la jornada hasta alcanzar los 1.600-1.900 metros. En las Islas Canarias, se aguardan intervalos nubosos y la posibilidad de ligeras lluvias en el este de las islas montañosas, aunque se prevé que las nubes se disipen a medida que avance el día.

En la Península se producirán nieblas matinales en áreas de ambas mesetas así como en el interior de Galicia. Al final del día, las nieblas también podrían aparecer en zonas elevadas del centro peninsular. El aumento térmico es notable, particularmente en el tercio oriental y Baleares, donde se registrarán incrementos significativos en las temperaturas mínimas. Las heladas irán perdiendo fuerza y se reducirán a áreas altas del interior y en los Pirineos.

El viento en la jornada del jueves será de componente oeste, en general moderado, aunque al finalizar el día se reforzará considerablemente. En Canarias, el viento alisio persistirá, pero se espera que su intensidad disminuya con el tiempo.

De cara a los próximos días, el pronóstico para el viernes señala un aumento en las rachas de viento, específicamente en los litorales cantábricos, junto con vientos bastante intensos en el nordeste peninsular, la ribera del Ebro y Baleares. Existe la posibilidad de acumulaciones de nieve significativas en el Pirineo occidental, y las nieblas pueden volverse persistentes en zonas altas de la meseta sur.

El fin de semana se prevé que traiga una mayor estabilidad en la Península y Baleares, extendiéndose desde el suroeste hacia el noreste. Aunque los cielos estarán mayormente nublados o muy nublados en muchas áreas, se anticipa que el litoral mediterráneo y algunas regiones de la meseta sur y Andalucía experimenten cielos más despejados.

Para mantenerse al tanto de todos los detalles y cambios en el clima, se recomienda visitar páginas especializadas donde se publican las últimas actualizaciones meteorológicas y previsiones a corto y medio plazo.