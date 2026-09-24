Del 24 al 27 de septiembre, Madrid acogerá la cumbre internacional «El Barrio», un encuentro por el derecho a la vivienda impulsado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad (EAC).

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‹ › Foto 1 de 2 70 organizaciones inquilinas se reúnen en Madrid para debatir vivienda

El evento reunirá a 70 sindicatos de inquilinas, organizaciones por el derecho a la vivienda, organizaciones vecinales, movimientos ecologistas y colectivos sociales de Europa, América Latina, Estados Unidos y Australia, bajo el lema "Inquilinas del mundo, uníos!".

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La cumbre se presenta como una respuesta a la reunión de gigantes del capital inmobiliario como Blackstone y Brookfield en "The District", que buscan nuevas oportunidades de negocio con la vivienda.

Durante la rueda de prensa programada para el 25 de septiembre a las 10:00 horas en la Av. de Portugal, 79, en Madrid, intervendrán importantes portavoces como Tobias Gralke, portavoz de la campaña DWE, y Carolina Vilariño del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Vilariño y Carme Arcarazo, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, analizarán la crisis actual de vivienda y la reciente reacción del Gobierno al desahucio de Maricarmen, así como los próximos pasos en la lucha por el derecho a la vivienda.