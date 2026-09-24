El periódico señala que el presidente del Gobierno hizo campaña en Buenos Aires en 2021 contra el voto rogado junto a Lorena Suárez, salpicada por audios sobre irregularidades electorales.

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MADRID.— Una información publicada por el diario OKDIARIO sitúa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de las críticas por su relación con la cúpula del PSOE en Argentina. Según el medio digital, Sánchez protagonizó un acto político en Buenos Aires en 2021 acompañado por Lorena Suárez, dirigente socialista acusada por su propio secretario de Organización, Gustavo López, de captar fotocopias de pasaportes de personas fallecidas para emitir votos por correo en las elecciones generales de julio de 2023.

Durante aquella visita institucional y de partido a la capital argentina en junio de 2021, Sánchez se comprometió ante la colectividad española en la Embajada a eliminar el voto rogado —mecanismo abolido finalmente en 2022— para lograr que la voz de los residentes en el extranjero «fuera escuchada con muchísima más fuerza».

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Duplicación del voto exterior y denuncias de fraude

La reforma del sistema electoral, que se aplicó por primera vez en las generales de 2023 de forma paralela a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, provocó un incremento notable de la participación en el extranjero. En la demarcación consular de Buenos Aires se contabilizaron 18.921 sufragios sobre un censo de 304.000 inscritos, lo que supuso más del doble del caudal electoral registrado en las elecciones de noviembre de 2019.

El foco periodístico se centra en la difusión de unos audios en los que la citada dirigente, Lorena Suárez, sugería supuestamente el uso ilícito de pasaportes de difuntos para gestionar el sufragio por correo. Unas prácticas que fueron denunciadas internamente por el secretario de organización del PSOE argentino ante el Consejo de Residentes Españoles (CRE).

Contexto de la gira en Argentina

La visita de Sánchez a Buenos Aires en 2021, realizada tras la recepción oficial del entonces presidente argentino Alberto Fernández en Madrid, estuvo además marcada por la polémica diplomática generada por las declaraciones de Fernández en la Casa Rosada sobre el origen de los latinoamericanos («los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, pero los argentinos salieron de los barcos»). La difusión del material audiovisual de aquel viaje recupera ahora el debate sobre la custodia y limpieza del voto de los españoles residentes en el exterior.