La difusión de nuevas imágenes de las cenas servidas en las unidades militares muestra raciones mínimas compuestas por apenas dos alitas de pollo o pescados con escamas, alimentando la marejada en el colectivo tras la crisis de seguridad.

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CEUTA.— La polémica por las condiciones en las que prestan servicio las Fuerzas Armadas en Ceuta se extiende ahora al ámbito logístico. Menos de 24 horas después de las primeras denuncias sobre las deficiencias alimentarias en los cuarteles de la ciudad autónoma, la publicación de nuevas imágenes sobre el menú nocturno servido a las tropas ha provocado una ola de indignación y sarcasmo entre los efectivos desplegados.

Según detalla el diario local El Faro de Ceuta, las fotografías —cuya autenticidad garantizan fuentes del entorno militar— muestran platos correspondientes a las cenas de esta misma semana. En una de las imágenes más difundidas se observa una bandeja compuesta por una sopa, una reducida porción de zanahoria rallada, una fruta, un refresco y, como única ración de proteína cárnica, dos alitas de pollo.

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Raciones insuficientes tras jornadas de alto desgaste

El malestar de las tropas se centra no solo en la presencia de alimentos resecos, verduras en mal estado o pescados servidos con escamas, sino en la escasa cantidad de las raciones para hacer frente a jornadas físicas exigentes. «Esto no ha hecho más que mejorar», comentan con ironía fuentes militares al evaluar la calidad de los servicios de cátering y cocina en los acuartelamientos.

«Primero se nos apedrea, luego se nos da de comer esta bazofia», denunciaban de forma gráfica varios efectivos a través de mensajes adjuntos a las fotografías recopiladas por la prensa local.

Una crisis acumulada de condiciones de servicio

La controversia por la comida se suma a un clima de descontento generalizado dentro del estamento militar en la ciudad autónoma. El deterioro de las minutas coincide temporalmente con las protestas por las recientes agresiones sufridas durante las patrullas urbanas, la escasez de armamento de dotación y las solicitudes de las asociaciones militares para obtener el rango de agentes de la autoridad.

El debate sobre la calidad de los suministros vuelve a situar la gestión del Ministerio de Defensa y del Mando Operativo bajo el foco, mientras las plataformas de representación de las tropas reclaman una auditoría urgente sobre los contratos de alimentación asignados a la plaza ceutí.