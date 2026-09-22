La ciudad de Ceuta da un paso significativo hacia el futuro digital con la apertura de un nuevo espacio dedicado a la Inteligencia Artificial. Este proyecto es fruto de la colaboración entre la Fundación AI Granada y la Cátedra IATEB, quienes han decidido establecer su sede en el campus de la Universidad de Granada en Ceuta.

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El objetivo principal de esta nueva iniciativa es impulsar la investigación en el campo de la Inteligencia Artificial, así como proporcionar formación especializada y fomentar la transformación digital en la región. Esta acción supone un gran avance para Ceuta, que se posiciona como un referente en el ámbito de la innovación tecnológica.

Con esta apertura, se busca atraer a investigadores, estudiantes y profesionales que estén interesados en el desarrollo de soluciones que incorporen tecnologías de inteligencia artificial. La Fundación AI Granada y la Cátedra IATEB proporcionarán los recursos necesarios para la formación continua y el intercambio de conocimientos en esta área en constante evolución.

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Este espacio no solo pretende contribuir al desarrollo académico, sino también a la mejora de la competitividad de las empresas de la ciudad, facilitando la adopción de soluciones digitales que respondan a los retos del entorno actual.

Además, la implementación de estos proyectos tiene el potencial de generar empleo y estimular el crecimiento económico local. La colaboración entre instituciones académicas y tecnológicas es esencial para lograr estos objetivos.

En resumen, la llegada de la Inteligencia Artificial a Ceuta representa no solo un avance académico, sino una oportunidad para revitalizar el tejido económico y social de la ciudad, colocando a Ceuta en el mapa de la innovación tecnológica.