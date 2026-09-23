Dior ha apostado para el lanzamiento de Miss Dior Eau de Parfum por la agencia internacional de origen español Wildbytes, que ha conceptualizado y producido una espectacular experiencia inmersiva en la Plaza de Callao de Madrid.

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Abierta al público entre el 17 y el 20 de septiembre, la puesta en escena transformó uno de los enclaves urbanos más emblemáticos y transitados de la capital en un espacio inmersivo inspirado en el universo de la Maison. Durante sus cuatro días de apertura, el pop-up recibió a casi 5.000 visitantes, a los que se suma el impacto generado por su ubicación y la presencia de la campaña en los medios exteriores.

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Inspirado en el universo de la alta costura y en el icónico frasco de Miss Dior, el espacio recreaba un taller Dior y proponía un recorrido multisensorial con el olfato como hilo conductor. Los visitantes podían descubrir las distintas fragancias a través de instalaciones sensoriales y espacios fotográficos pensados para ampliar la interacción con la marca.

La acción se ha acompañado de una destacada presencia en publicidad exterior digital en Callao, donde han participado las pantallas de gran formato de Callao City Lights, contribuyendo a amplificar el lanzamiento y reforzar la visibilidad de la experiencia en Madrid.

Wildbytes, que ha evolucionado para incluir estrategia, cultura, diseño de espacios y producción experiencial, refuerza su posicionamiento en lujo, moda y belleza, ofreciendo experiencias que combinan sensibilidad estética e innovación.