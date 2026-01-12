La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participaron el sábado en un acto en Paiporta mientras crecían las críticas contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su declaración como testigo en la investigación judicial sobre la dana que afectó a la región el 29 de octubre de 2024.

Bernabé acusó a Feijóo de mostrar “frialdad en el día más catastrófico para los valencianos”, afirmando que su “principal preocupación era que Mazón saliera guapo en la tele”. La delegada cuestionó la idoneidad de Feijóo para aspirar a gobernar el país y aseguró que “ya no le queda otra salida que marcharse”, después de que el líder popular declarara ante la jueza que no recibió información en tiempo real sobre los hechos, contradiciendo declaraciones previas.

La responsable del Gobierno pidió también a los barones del PP que impidan que Feijóo condicione las decisiones de los presidentes autonómicos sobre financiación y subrayó que “si mintió, debería ser destituido por su propio partido o, si no, por todos los españoles”.

Estas críticas coinciden con la 28ª Interparlamentaria del PP en A Coruña, donde Feijóo criticó el modelo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC y anunció reuniones con presidentes autonómicos para coordinar la respuesta. Además, pidió a los gallegos concentrar el voto en su partido para lograr un “cambio potente” en las elecciones de 2026.

En paralelo, la situación política del PP se ve complicada en Extremadura tras las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, sobre la exigencia de puestos en el futuro gobierno autonómico proporcional a su representación electoral.