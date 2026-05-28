Borja Sémper descarta una moción de censura por falta de apoyos parlamentarios y asegura que el presidente tiene “un miedo atroz a las urnas”.

MADRID. — El Partido Popular ha elevado al máximo la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE. El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, ha comparado la investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción con el histórico escándalo estadounidense del Watergate, exigiendo la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

En una entrevista concedida a Telecinco, Sémper ha dibujado un escenario de absoluta gravedad institucional. “Hoy estamos viendo el Watergate del Partido Socialista”, ha afirmado con contundencia, describiendo el caso como la creación de “una estructura financiada, supuestamente según el juez, con facturas falsas para perseguir a la Guardia Civil, a políticos, a jueces y a periodistas que investigan al poder”. El portavoz ha lamentado que se esté comprobando “en tiempo real” lo que desde el Ejecutivo se les había asegurado “hace muy poco tiempo que era mentira y que no sucedía”.

Sin números para una moción de censura

A pesar de la dureza de sus acusaciones, el portavoz del PP ha enfriado de forma definitiva la posibilidad de presentar una moción de censura a corto plazo en el Congreso de los Diputados. Sémper ha admitido con realismo que su formación carece de las alianzas necesarias para derribar al Ejecutivo por la vía parlamentaria.

“Lo que dicen los grupos que apoyan al Gobierno es que no están dispuestos, por lo cual no hay una mayoría suficiente a día de hoy para sacar adelante una hipotética moción de censura”, ha reconocido, cerrando la puerta a una iniciativa que naufragaría sin el respaldo de los socios habituales del bloque de investidura.

Exigencia de urnas ante el «sobresalto diario»

Ante este bloqueo en la Cámara Baja, la estrategia del Partido Popular pasa por apelar directamente al veredicto de los ciudadanos. Para los populares, la legislatura está agotada y el país se encuentra en una situación de «parálisis» insostenible.

“Lo que nosotros exigimos es que el presidente del Gobierno disuelva las Cortes y dé la palabra a los españoles. No tiene mayoría política para gobernar. No hay una mayoría parlamentaria, España está paralizada.” — Borja Sémper, portavoz del Partido Popular.

El dirigente del PP ha arremetido contra la resistencia de Sánchez a convocar los comicios, atribuyéndola al temor al resultado electoral: “Creo que el señor Sánchez tiene un miedo atroz a las urnas y un pavor descomunal a lo que opinan los españoles”.

Sémper ha concluido lanzando un mensaje en clave de alternativa de gobierno, asegurando que “a pesar de toda la basura que estamos viendo, hay un futuro mejor” y que el objetivo del PP es abrir un «nuevo tiempo político» que saque a España de la inestabilidad. “No estamos condenados a vivir en este sobresalto diario y continuo. Esto es un escándalo diario y permanente. Esto es insoportable”, ha zanjado.