El PP descarta la moción de censura por falta de apoyos y presiona para un adelanto electoral inmediato ante las últimas informaciones sobre corrupción.

MADRID. — La estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea seriamente tras las últimas informaciones sobre la investigación de la Audiencia Nacional por presunta corrupción en el seno del PSOE. Este jueves, los principales socios de investidura de la coalición han marcado distancias de forma drástica, coincidiendo con la oposición en que la situación política actual es insostenible. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha ido un paso más allá al declarar que la legislatura «ha llegado a su fin».

El PNV pide urnas pero rechaza la moción de censura

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha comparecido ante los medios para lanzar una de las advertencias más duras del bloque de investidura hasta la fecha. Esteban ha afirmado con rotundidad que el «interés general» de España demanda la convocatoria de elecciones generales para este mismo año.

A pesar de la gravedad de sus declaraciones, el líder jeltzale ha matizado los límites de su formación, recordando que la potestad exclusiva de disolver las Cortes y pulsar el botón electoral recae sobre el presidente del Gobierno. Asimismo, ha cerrado la puerta a un cambio de Gobierno por la vía parlamentaria: «No contemplamos una moción de censura», ha asegurado de forma tajante.

Sumar califica de «insuficientes» las explicaciones del PSOE

La grieta no solo se abre con los socios externos, sino en el propio Consejo de Ministros. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha exigido al PSOE una «reacción» inmediata y contundente ante el alcance de la investigación judicial.

En una entrevista concedida a TVE, Urtasun ha calificado las nuevas informaciones de «graves» y ha lanzado un toque de atención a sus socios de coalición: “El Partido Socialista tiene que ser consciente de que tiene que dar mayores explicaciones. Las que se dieron ayer fueron absolutamente insuficientes”.

El PP acusa a Sánchez de tener «miedo atroz a las urnas»

Desde la oposición, el Partido Popular (PP) coincide en el diagnóstico de la parálisis total de la legislatura, pero mantiene su estrategia de presión directa sobre la convocatoria de comicios en lugar de buscar alianzas parlamentarias.

El portavoz de los populares, Borja Sémper, ha confirmado en declaraciones a Telecinco que su partido no intentará tumbar al Ejecutivo en el Congreso porque «no dan los números» para que una moción de censura prospere. Sémper ha centrado sus críticas en la figura del presidente: “Creo que el señor Sánchez tiene un miedo atroz a las urnas”, ha sentenciado, redoblando la exigencia de un adelanto electoral.

La presión conjunta de aliados históricos y de la oposición deja al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad, obligando a Moncloa a mover ficha en las próximas horas.