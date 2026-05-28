La presidenta de la Comunidad de Madrid eleva el tono contra el Ejecutivo central y advierte de una «contestación desconocida» desde la región ante lo que considera un ataque al Poder Judicial.

MADRID – En un recrudecimiento de la tensión política nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una dura ofensiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su intervención este jueves en el foro ‘La España vertebrada’, organizado por el diario El Mundo, Ayuso ha afirmado categóricamente que «Sánchez es corrupción» debido a las investigaciones judiciales que salpican al PSOE y al entorno del Ejecutivo, asegurando que el único escenario posible actual pasa por «una cuestión de confianza y elecciones».

La líder madrileña ha justificado detalladamente por qué prefiere la fórmula de la cuestión de confianza frente a una moción de censura:

Retratar los apoyos: Obligaría a los socialistas críticos con el presidente a posicionarse claramente y demostraría si sus socios de investidura mantienen o no sus «falsas líneas rojas».

Obligaría a los socialistas críticos con el presidente a posicionarse claramente y demostraría si sus socios de investidura mantienen o no sus «falsas líneas rojas». Gravedad de las investigaciones: Ayuso ha hecho eco de las resoluciones del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, señalando que los indicios apuntan a una «instrumentalización de la estructura de un partido de Gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la Justicia». Al respecto, ha sido tajante: «Si se demuestra todo lo que se está investigando, son crimen organizado».

Una «contestación desconocida» desde Madrid

La presidenta autonómica ha acusado a Sánchez de perpetrar un «golpe del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial» y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo «ha pasado tanto tiempo coqueteando con dictaduras y con ‘narcoestados’ que ya no disimula sus intenciones». Ante este escenario, ha prometido que la Comunidad de Madrid ofrecerá una respuesta contundente y sin precedentes.

Según el análisis de Ayuso, la estrategia de Moncloa para mantenerse en el poder se basará en la polarización y el conflicto social:

«Van a seguir alimentando el guerracivilismo para impedir que gobiernen los otros, para hacer al adversario odioso, aunque sea utilizando todos los recursos del Estado».

Asimismo, ha augurado que el PSOE recurrirá a «quemar las calles» utilizando a unos sindicatos a los que acusa de haber permanecido «cómplices y callados todos estos años».

Acusaciones de boicot a la Comunidad de Madrid

En clave regional, Díaz Ayuso ha denunciado una campaña activa por parte del Gobierno central para «hacer invivible» la Comunidad de Madrid. A su juicio, medidas estatales como la regulación extraordinaria de migrantes o la gestión de la huelga médica actual forman parte de una estrategia dirigida a que la sanidad pública madrileña «explote y reviente».

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«Las democracias mueren así, a sorbitos», ha sentenciado la presidenta madrileña para concluir su intervención, resumiendo el plan de Pedro Sánchez en tres objetivos: «eternizarse, amnistiarse y forrarse».