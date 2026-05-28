El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, califica de «inaceptable» la estrategia bélica israelí en el sur del Líbano y asegura que una mayoría de países europeos ya respalda la postura española.

Limasol (Chipre)

Durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada este jueves en Chipre, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha instado de forma contundente a los Veintisiete a «alzar la voz con firmeza» contra las últimas acciones de Israel en Oriente Medio.

Albares ha calificado de «completamente inaceptable» y «contraria al derecho internacional» la orden israelí de declarar el sur del Líbano como zona de guerra y forzar la evacuación de la población civil.

«Las democracias no violan el derecho internacional. No violan los derechos humanos», sentenció el ministro, acusando a Tel Aviv de actuar bajo la premisa de que la guerra es la única vía de relación con sus vecinos.

Las medidas propuestas por España

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno español ha puesto sobre la mesa una serie de medidas de presión económica y diplomática:

Suspensión del Acuerdo de Asociación: España exige congelar las ventajas comerciales de las que goza Israel, argumentando que este acuerdo está reservado para socios que comparten los valores europeos.

España exige congelar las ventajas comerciales de las que goza Israel, argumentando que este acuerdo está reservado para socios que comparten los valores europeos. Veto a líderes ultras: El ministro consideró como medida «mínima» prohibir la entrada a la UE del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir.

El ministro consideró como medida «mínima» prohibir la entrada a la UE del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir. Nuevas sanciones: Impulsar un paquete de sanciones inmediatas ante el recrudecimiento del conflicto.

Giro en la Eurocámara: Rumbo a la mayoría cualificada

A pesar de las históricas discrepancias internas dentro de la UE respecto al conflicto en Oriente Medio, Albares aseguró que el escenario está cambiando debido a una situación que ya es «insoportable». Según el ministro, el bloque comunitario avanza hacia una mayor convergencia:

Situación actual en la UE Objetivo de España Falta de unanimidad: Bloquea la suspensión total del acuerdo político. Votación por mayoría cualificada: Bastaría para pausar los beneficios comerciales con Israel. Aislamiento previo: España defendía estas medidas en solitario. Efecto contagio: Una mayoría de países ya apoya seguir los pasos de Madrid.

El titular de Exteriores concluyó insistiendo en que el pueblo palestino y el libanés tienen «exactamente el mismo derecho» que el israelí a vivir en un Estado propio, en paz y con seguridad, por lo que instó a los Veintisiete a forzar un alto el fuego permanente de manera urgente.