El portavoz de Movimiento Sumar califica de «insuficientes» las explicaciones de los socialistas tras el registro de la UCO y advierte de la profunda decepción entre sus votantes.

Madrid

La tensión en el seno del Gobierno de coalición ha escalado un peldaño más. El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido de forma tajante al PSOE que «reaccione» y ofrezca explicaciones profundas sobre las «graves» informaciones que apuntan a la financiación de una supuesta trama para boicotear causas judiciales.

Estas declaraciones, realizadas en una entrevista para TVE, llegan apenas 24 horas después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpiera en la sede central del PSOE en la calle Ferraz para requerir documentación y archivos informáticos.

«Las explicaciones que se dieron ayer fueron absolutamente insuficientes. El PSOE tiene que ser consciente de que, a día de hoy, está decepcionando a muchísima gente que está asqueada de ver cómo la corrupción corroe las estructuras políticas de este país», ha advertido Urtasun de manera contundente.

La doble realidad del Ejecutivo

El portavoz de Sumar ha querido diferenciar el alcance de la investigación judicial de lo que considera una campaña política de la oposición, marcando una línea clara:

El análisis de Sumar El riesgo político Operación de derribo: Urtasun reconoce que existe una estrategia de la derecha y la extrema derecha para tumbar al Gobierno central. Sin excusas: Insiste en que el acoso de la oposición no puede servirle al PSOE como escudo para no dar la cara ni tomar medidas.

El fantasma de la alternativa: «La Gürtel con la extrema derecha»

A pesar de la dureza de sus palabras hacia su socio de coalición, Urtasun ha querido dejar claro que la solución a esta crisis no pasa por abrir la puerta de la Moncloa a la oposición, recordando el pasado del Partido Popular. Para el ministro, la alternativa de que «los de la Gürtel en coalición con la extrema derecha» tomen el control del país es el peor escenario posible.

Precisamente por ello, el líder de Sumar ha insistido en que hoy es un día clave para que el PSOE reaccione, limpie sus filas y rinda cuentas ante una ciudadanía que exige transparencia inmediata.