El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, centra este lunes la atención política con un acto en Barcelona en el que marca el inicio del curso político de 2026 y profundiza en las críticas al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo y el PP celebran su reunión al mediodía en un hotel de la capital catalana, acompañado del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, en una jornada que los ‘populares’ esperan utilizar para consolidar su discurso frente al Ejecutivo. Las críticas de Feijóo giran en torno al sistema de financiación acordado entre Sánchez y ERC, al que el PP acusa de romper la “unidad e igualdad” entre territorios y de responder a intereses partidistas más que al bien común.

En el contexto de su intervención, desde el PP han subrayado que ese nuevo modelo, aún por tramitar en el Congreso, “privilegia a determinados territorios” y equivocadamente busca asegurar apoyos políticos a costa de la cohesión territorial.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este lunes en el Palacio de la Moncloa al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en el marco de la visita oficial del jefe del Ejecutivo griego a España. En el encuentro se abordarán las relaciones bilaterales entre ambos países y sus intereses comunes en la agenda europea. Mitsotakis también será recibido por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Fuentes de La Moncloa indican que, además de los asuntos bilaterales, la conversación entre Sánchez y Mitsotakis podría incluir referencias al actual contexto internacional, con temas como la situación en Ucrania y otras cuestiones de seguridad y cooperación en el seno de la Unión Europea.

Con estos movimientos, tanto el PP como el Gobierno consolidan el arranque de un año políticamente intenso, marcado por debates sobre financiación, la cohesión territorial y la estrategia internacional de España dentro y fuera de Europa.