El exministro José Luis Ábalos, una de las figuras clave en el ascenso del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez y protagonista en la moción de censura de 2018, duerme desde el pasado jueves en el módulo 13 de la prisión de Soto del Real.

Su ingreso en prisión provisional, junto al de su exasesor Koldo García, ha sido ordenado por el Tribunal Supremo ante el riesgo de fuga, en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con contratos públicos durante la pandemia. La Fiscalía solicita duras penas de prisión por estos hechos, que han sacudido tanto al Gobierno como al partido que durante años fue su respaldo político.

Desde la cárcel, Ábalos ha iniciado una ofensiva pública contra antiguos compañeros del Ejecutivo. A través de mensajes publicados en una cuenta que ya no gestiona personalmente, afirma su inocencia y denuncia lo que considera una persecución política. Asegura que su encarcelamiento no conseguirá silenciarlo ni doblegar su voluntad de defenderse.

Además, ha lanzado acusaciones sobre supuestas irregularidades dentro del Gobierno, incluyendo decisiones tomadas a espaldas de la legalidad y operaciones poco transparentes relacionadas con recursos públicos. Sus palabras han generado inquietud en el entorno socialista, donde su figura se considera hoy un lastre político.

Desde el Ejecutivo, las reacciones han sido medidas. Aunque algunos miembros del Gobierno han calificado la situación de “muy desagradable”, se insiste oficialmente en que la justicia debe actuar con independencia y que nadie está por encima de la ley. Al mismo tiempo, se intenta marcar distancia de quien en otro tiempo fue uno de los hombres más poderosos del partido.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso. Su defensa ha recurrido el auto de prisión, y en las próximas semanas se decidirá si se mantiene su situación de reclusión y si pierde de forma definitiva determinados derechos como diputado. El caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de los últimos años en España.