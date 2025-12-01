Los primeros datos oficiales, aún de carácter preliminar, están generando un fuerte impacto en el panorama político hondureño. Contra muchos pronósticos, el candidato derechista Nasry Asfura, conocido popularmente como «Papi, a la orden», aparece liderando el recuento inicial de votos, en lo que se interpreta como un vuelco inesperado en la tendencia electoral.

El resultado parcial apunta a un duro revés para la izquierda oficialista, que hasta las últimas horas era considerada favorita en varios sectores. Analistas locales señalan que este cambio repentino responde a una combinación de factores, entre ellos el clima político regional y la influencia indirecta de figuras internacionales, fenómeno que ya está siendo llamado por algunos observadores como un “efecto externo” en la decisión del electorado.

Aunque las autoridades aún no han emitido resultados definitivos, la ventaja que muestra Asfura en los primeros conteos está reconfigurando el escenario político y ha provocado diversas reacciones tanto dentro como fuera del país.

Se espera que en las próximas horas el organismo electoral continúe actualizando los datos oficiales, mientras la ciudadanía permanece atenta ante lo que podría convertirse en uno de los procesos más sorprendentes de los últimos años en Honduras.