La aplicación del Código Penal fija el cumplimiento máximo efectivo en 16 años y medio. El exministro no pisará la calle en régimen de semilibertad, como pronto, hasta mediados de la próxima década.

MADRID.– Tras conocerse la histórica sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los equipos jurídicos y de Instituciones Penitenciarias ya han trazado el severo calendario de reclusión que le espera al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pese a que la condena nominal suma 24 años y tres meses de cárcel, la aplicación de los límites legales reduce su tiempo máximo en prisión, pero las restricciones fijadas por la ley penal impedirán que el antiguo dirigente del PSOE pueda optar a sus primeros permisos ordinarios de salida antes de enero de 2030.

El cálculo del horizonte penitenciario de Ábalos parte de una regla clave del Código Penal: el límite máximo de cumplimiento efectivo se establece en el triple de la pena individual más alta impuesta. Al haber sido condenado a cinco años y seis meses por el delito de organización criminal, el tope real entre rejas queda fijado en 16 años y medio de cárcel. Tomando como referencia que el exministro ingresó en prisión preventiva a finales de noviembre de 2025, la fecha oficial en la que se considerará extinguida totalmente su condena se sitúa en mayo de 2042.

La normativa española exige el cumplimiento de una cuarta parte de la pena efectiva antes de que la junta de tratamiento de la prisión pueda empezar a conceder los primeros permisos ordinarios de salida (de unos pocos días de duración). Al tratarse de un tope de 16 años y medio, esa barrera del 25% se alcanzará a las puertas del año 2030. No obstante, fuentes penitenciarias recuerdan que estas salidas temporales no son automáticas y requieren informes favorables de buena conducta y la aprobación del juez de Vigilancia Penitenciaria.

El escenario es todavía más estricto en lo relativo a la semilibertad. Debido a que la condena por organización criminal supera los cinco años, se activa de forma automática el denominado «periodo de seguridad». Esto se traduce en que Ábalos no podrá acceder al tercer grado —el régimen que permite salir a trabajar y regresar al centro solo a dormir— hasta que haya cumplido la mitad exacta de su pena máxima efectiva. De este modo, el exministro, que cumplirá 70 años a finales de 2029, tendrá que esperar como mínimo hasta mediados de la década de 2030 para aspirar a este beneficio, lo que descarta cualquier salida temprana por motivos de edad o salud y dibuja una prolongada estancia en el centro penitenciario.