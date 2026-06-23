El presidente del Gobierno justifica la continuidad de su Ejecutivo frente a las peticiones de dimisión de la oposición tras la sentencia del ‘caso mascarillas’ que condena al exministro José Luis Ábalos.

MADRID.– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido firmemente este martes la continuidad de su Ejecutivo ante aquellos que cuestionan su permanencia «pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino». Durante su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, el jefe del Ejecutivo ha asegurado de forma tajante que el motivo que le impulsa a seguir adelante es «mejorar la vida de la gente».

Esta declaración se produce en un escenario de fuerte presión política. La oposición ha redoblado sus exigencias de dimisión tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘caso mascarillas’, que ha condenado a 24 años de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Una respuesta basada en la inversión social

Frente al cerco político de la oposición, Sánchez ha querido blindar la gestión social de su gabinete y ha aprovechado el acto para avanzar una de las medidas estrella de la legislatura. El presidente ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto ley con la mayor dotación para la dependencia de la historia de la democracia, sumando un total de 2.218 millones de euros extraordinarios.

Para el líder del Ejecutivo, la aprobación de esta partida presupuestaria convierte la jornada de hoy en «uno de esos días que recuerdan por qué merece la pena dedicarse al servicio público».

«Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, la respuesta es esta, la respuesta está aquí», ha enfatizado el presidente señalando las medidas de apoyo social.

Sánchez ha concluido su intervención insistiendo en que el rumbo de su Gobierno se mantiene firme con tres objetivos claros: el progreso social, la ampliación y consolidación de los derechos ciudadanos y la construcción de «una España más justa y mejor».