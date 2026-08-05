El plató de ‘En boca de todos’, en Cuatro, vivió un tenso debate entre la influencer Nicole Delgado y el portavoz de Podemos Pablo Fernández a propósito de la Ley Trans, la inmigración y las declaraciones de Irene Montero sobre la crisis registrada en Ceuta.

La discusión se produjo después de que Fernández afirmara que Delgado tenía derechos gracias a la exministra de Igualdad y a la normativa impulsada durante su etapa en el Gobierno. La influencer rechazó esa interpretación y recordó que inició su transición antes de la aprobación de la actual Ley Trans.

“Yo soy trans y es una etiqueta que no permito al señor Pablo que me ponga, ni tampoco quiero que piense por mí”, respondió durante la emisión.

El origen del enfrentamiento

Nicole Delgado acudió al programa presentado por Nacho Abad después de publicar un vídeo en redes sociales en el que criticaba el discurso de Irene Montero sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

En esa grabación, la influencer acusó a la exministra de recurrir al “sensacionalismo” para desacreditar opiniones diferentes y sostuvo que determinadas críticas a la política migratoria son calificadas automáticamente como racistas o inhumanas.

Delgado también expresó dudas sobre la capacidad de integración inmediata de personas procedentes de países con legislaciones y costumbres distintas a las españolas, especialmente en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, las personas homosexuales y el colectivo trans.

Sus palabras generaron una amplia repercusión en redes sociales y motivaron su participación en el programa de Cuatro.

Pablo Fernández defiende la Ley Trans

Durante el debate, Pablo Fernández afirmó que los derechos de Nicole Delgado estaban vinculados a las políticas impulsadas por Irene Montero y a la Ley Trans.

El dirigente de Podemos defendió que “las mujeres trans son mujeres” y recordó que la transfobia puede ser perseguida como delito de odio cuando concurren los requisitos establecidos por la legislación.

Delgado consideró que esas palabras simplificaban su experiencia y rechazó que Fernández hablara en su nombre.

Nicole recuerda la legislación de 2007

La influencer explicó que su reconocimiento legal como mujer trans es anterior a la normativa promovida por Irene Montero.

“Yo soy trans muchísimo antes de que apareciera Irene Montero, con la antigua ley de 2007”, señaló, en referencia a la norma que reguló la rectificación registral del sexo y que contó con el impulso político de activistas como Carla Antonelli.

Delgado defendió que sus derechos no comenzaron con la legislación más reciente y criticó duramente el modelo de autodeterminación de género aprobado durante la pasada legislatura.

“La ley de Irene Montero es una chapuza”, afirmó antes de acusar a Fernández de utilizar su identidad para reforzar un argumento político.

Críticas a la política migratoria

En el vídeo previo a su intervención televisiva, Nicole Delgado cuestionó también el discurso de Podemos sobre la crisis migratoria en Ceuta.

La influencer sostuvo que no puede ignorarse que parte de las personas llegadas proceden de sociedades donde los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI cuentan con menos garantías legales.

También criticó que el debate público se centre únicamente en la acogida humanitaria sin abordar, a su juicio, los desafíos relacionados con la integración social y el cumplimiento de las leyes españolas.

Sus afirmaciones representan una opinión política y han recibido tanto apoyos como críticas en las redes sociales.

Un debate marcado por la tensión

El intercambio entre Nicole Delgado y Pablo Fernández se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Mientras el portavoz de Podemos defendió la legislación promovida por Irene Montero como un avance para las personas trans, la influencer insistió en que no se siente representada por esa norma ni acepta que otros portavoces políticos definan su pensamiento por pertenecer a un colectivo determinado.

La discusión volvió a poner sobre la mesa las diferencias existentes dentro del propio colectivo trans respecto a la Ley Trans y la utilización política de la identidad de género.