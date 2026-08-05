La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha exigido que Cataluña quede al margen del reparto de los menores migrantes no acompañados que llegaron recientemente a Ceuta. Según el Gobierno ceutí, serían alrededor de 700 menores.

Nogueras sostiene que la red catalana de servicios sociales y los recursos de acogida se encuentran al límite, por lo que condiciona cualquier participación futura al traspaso integral de las competencias en inmigración a la Generalitat.

“Con una red de servicios sociales y recursos al límite en Catalunya, cualquier escenario futuro queda condicionado a la delegación integral de competencias en inmigración”, afirmó en unas declaraciones difundidas por su partido.

Junts cierra la puerta al reparto

La dirigente independentista comunicó la decisión de la formación de Carles Puigdemont de rechazar “de manera definitiva” la llegada a Cataluña de nuevos menores no acompañados procedentes de Ceuta.

Nogueras argumentó que Cataluña ya acoge por encima de su capacidad, mientras que otras comunidades autónomas evitan asumir una parte proporcional de la atención.

“Catalunya acoge por encima de su capacidad mientras que otras comunidades eluden sus responsabilidades”, manifestó.

Junts reclama que el reparto tenga en cuenta el esfuerzo previo realizado por cada territorio, así como la disponibilidad real de plazas y recursos asistenciales.

Recuerda el acuerdo alcanzado el año pasado

Nogueras recordó que su formación pactó el año pasado con el Gobierno una reforma de la Ley de Extranjería que incluía, según su versión, una cláusula de exclusión para Cataluña por “compensación histórica”.

La diputada reivindicó aquel acuerdo y advirtió de que los siete diputados de Junts no respaldarán nuevas medidas si Cataluña no vuelve a quedar fuera del mecanismo de reparto.

“No daremos ni un voto” si no se aplica esa exclusión, había advertido previamente a través de las redes sociales.

La posición de Junts introduce una nueva dificultad política para el Gobierno central, que reclama solidaridad a las comunidades autónomas para aliviar la presión asistencial que soporta Ceuta.

Exige las competencias integrales en inmigración

La formación independentista insiste en que el traspaso completo de las competencias migratorias a la Generalitat debe aprobarse de manera urgente.

Nogueras sostiene que Cataluña no debe asumir las consecuencias de lo que califica como una “negligencia” del Estado en materia de regularización, ni compensar la falta de implicación de autonomías que, según afirma, mantienen centros de acogida con plazas disponibles.

La dirigente considera que el actual modelo no distribuye de manera equilibrada la responsabilidad entre los diferentes territorios.

Críticas a Salvador Illa y a los partidos catalanes

La líder de Junts en el Congreso también cargó contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y contra el resto de las formaciones catalanas, a las que acusó de “sumisión e inacción”.

Nogueras cuestionó las condiciones en las que son atendidos algunos menores y afirmó que aceptar nuevos traslados sin contar con recursos suficientes agravaría la precariedad del sistema.

“Acoger en condiciones precarias a menores, como pasa ahora en Catalunya, es ser muy hipócrita”, señaló.

“No deberíamos hacer con ningún menor lo que no haríamos nunca con nuestros hijos”, concluyó.

La petición de Junts forma parte del debate abierto entre el Gobierno y las comunidades sobre cómo distribuir la atención a los menores no acompañados llegados a Ceuta, una cuestión que combina obligaciones legales, capacidad asistencial y negociación política.