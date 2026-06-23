El piloto de Cervera prolonga su contrato por dos temporadas más con el equipo oficial de Borgo Panigale, a la espera de que se oficialice la llegada de Pedro Acosta como su nuevo compañero de box.

BRNO.– El mercado de MotoGP ha dado un golpe de autoridad con uno de los anuncios más esperados de la parrilla. Ducati Lenovo ha hecho oficial la renovación por dos años más de Marc Márquez, asegurando la continuidad del nonacampeón del mundo en la estructura oficial de la fábrica italiana. De esta forma, el piloto español, que actualmente tiene 33 años, seguirá vinculado al box rojo al menos hasta los 35 años, completando en 2028 su quinta temporada sobre una Desmosedici.

La prolongación de este acuerdo consolida una de las apuestas más firmes y exitosas de la marca de Borgo Panigale, garantizando estabilidad en su proyecto deportivo para los próximos años tras el entendimiento alcanzado entre el campeonato y las fábricas.

Una apuesta de éxito que se prolonga en el tiempo

La trayectoria de Márquez en Ducati ha dado la razón a una estrategia arriesgada en su momento. Al término de la temporada 2023, el de Cervera tomó la decisión de abandonar el equipo oficial Honda tras once campañas para recalar en las filas del satélite Gresini Racing. Su rápido proceso de adaptación y su nivel competitivo forzaron a la directiva de Ducati a cambiar sus planes iniciales, que apuntaban a Jorge Martín, para situarlo en el equipo oficial junto a Pecco Bagnaia durante 2025 y 2026. Ahora, esa confianza mutua se extiende por dos cursos adicionales.

Con la continuidad del catalán asegurada, el paddock queda ahora pendiente del inminente anuncio oficial de su próximo compañero de filas. Todo apunta a que será Pedro Acosta, el joven talento procedente de KTM, quien compartirá el box oficial de Ducati con Márquez en un duelo de máxima expectación.

Confianza y ambición en el proyecto de Borgo Panigale

A través del comunicado oficial emitido por el fabricante italiano, Marc Márquez ha mostrado su satisfacción por el nuevo acuerdo, recordando que la apuesta por Ducati se basó en la búsqueda del proyecto más competitivo de la parrilla. El piloto ha destacado que la escudería ha respetado sus tiempos y le ha otorgado la estabilidad mental necesaria para sellar la firma.

El piloto español ha incidido en que los éxitos cosechados desde su llegada avalan la decisión tomada en su día, y ha subrayado que su motivación sigue intacta para afrontar metas todavía más exigentes. Márquez ha concluido reafirmando su compromiso absoluto con la marca italiana para intentar conseguir nuevos hitos mundiales vestido con los colores oficiales de la escuadra.